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سياسة|مملكة متحدة

بشرى للدول الأكثر فقرا.. الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا الأقل تكلفة

مصنع أسترازينيكا في ريكسهام ببريطانيا يقدر على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا (رويترز)
مصنع أسترازينيكا في ريكسهام ببريطانيا يقدر على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا (رويترز)
16/2/2021

أدرجت منظمة الصحة العالمية -أمس الاثنين- اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد (Oxford)، ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ، مما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح الرخيص نسبيا في الدول النامية.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لدينا الآن جميع لوازم التوزيع السريع للقاحات، لكننا لا نزال بحاجة إلى زيادة الإنتاج".

والهدف من هذا اللقاح -في الوقت الحالي- هو الحدّ من خطورة الوباء وتقليل معدل الوفيات الناجمة عنه، بعدما أودى منذ أكثر من عام بحياة 2.4 مليون شخص.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية قد دعا أواخر يناير/كانون الثاني إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة في انتظار أن تلقح الدول الغنية سكانها، وحذر من خطر الوقوع في "إخفاق أخلاقي كارثي".

وفي سياق متصل، قالت ماريانجيلا سيماو مساعدة المدير العام للمنظمة لإتاحة الأدوية واللقاحات، إن البلدان التي ليست لديها لقاحات حتى الآن ستتمكن من البدء في تلقيح العاملين الصحيين والمواطنين المعرضين للخطر، مما يساهم في تحقيق هدف آلية كوفاكس التي وضعت من أجل توزيع عادل للقاحات، بحسب البيان ذاته.

واستطردت المسؤولة الصحية بالقول: يجب علينا مواصلة الضغط لتلبية احتياجات السكان ذوي الأولوية في كل مكان، وتسهيل الوصول العالمي للقاحات.

أقل تكلفة

وفي وقت سابق، أشيد بجرعات "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca- Oxford) لأنها أقل تكلفة وأسهل توزيعا من بعض اللقاحات المنافسة، مثل لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الذي أدرج للاستخدام في الطوارئ من قبل المنظمة أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وتشكّل جرعات لقاح أسترازينيكا الغالبية العظمى من 337.2 مليون جرعة لقاح تنوي آلية كوفاكس -التي تقودها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تحالف اللقاحات (غافي) وائتلاف "سيبي" للابتكار في مواجهة الأوبئة- توزيعها خلال الفصل الأول من العام.

وتنتج الجرعات المخصصة لكوفاكس في معهد الأمصال الهندي "سيروم إينستيتيوت أوف إنديا" (Serum Institute of India) وفي كوريا الجنوبية، ويتعلق هذا الترخيص الطارئ بنسختين من اللقاح.

يشار إلى أن مصنع أسترازينيكا في ريكسهام ببريطانيا لديه القدرة على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

المصدر : وكالات

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