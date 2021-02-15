بايدن يدعو الكونغرس إلى إصلاح تشريعات بيع الأسلحة النارية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس -الأحد- إلى التحرك "فورا" لإصلاح تشريعات بيع الأسلحة النارية في البلاد، وذلك في الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق نار داخل معهد في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقال بايدن -بتصريحه في ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا في 14 فبراير/شباط 2018- إنّ "هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعي القادم" للتحرك.

ودعا الكونغرس إلى سن إصلاحات في ما يتعلق بالسلاح، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين في كل عمليات البيع، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة العالية السعة.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه يجب وضع حد لحصانة مصنعي الأسلحة الذين يضعون عن دراية "أسلحة حرب في شوارعنا".

من جانبها، أيدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس بايدن، وقالت "سنسن هذه القوانين وقوانين أخرى من شأنها إنقاذ الأرواح"، ووعدت بتحقيق الإنجازات التي يطلبها ويستحقها سكان باركلاند والشعب الأميركي.

حادث باركلاند

ففي 14 فبراير/شباط 2018، فتح نيكولاس كروز (19 عاما) النار في معهد مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوي جنوب شرق فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 14 طالبا و3 مشرفين، قبل أن يتم القبض عليه.

وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام "لأسباب تأديبية"، وتمكن من شراء رشاش نصف آلي بشكل قانوني رغم أن سجله يحوي مشاكل نفسية.

ورغم التعبئة غير المسبوقة لطلبة معهد باركلاند لفرض رقابة أكثر صرامة على بيع الأسلحة، رفض الرئيس دونالد ترامب حظر بيع البنادق الهجومية.

وعجزت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن احتواء عمليات إطلاق النار الجماعي التي تشهدها المدارس ومراكز التسوق والشركات والمعابد الأميركية بين الفينة والأخرى.

يذكر أن الديمقراطيين يحوزون على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، لكنهم يحتاجون أصوات 10 جمهوريين على الأقل لسن هذه القوانين، وهو ما يبدو صعب المنال حاليا.