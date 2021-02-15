مصادر عسكرية قالت إن الحوثيين دفعوا بـ"أعداد كبيرة" من المقاتلين وشنوا هجمات من عدة جهات على مأرب

أفادت مصادر يمنية للجزيرة أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في معارك بين الحوثيين والجيش اليمني في مأرب شرقي البلاد.

من جهتها، قالت مصادر تابعة للحوثيين إنهم أحرزوا تقدما في منطقة صرواح غربي محافظة مأرب، وسيطروا على معسكر كوفل.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني إن قوات الجيش صدت هجمات للحوثيين، وشنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعات لهم في صرواح، كما تم إسقاط طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين.

وأضاف أن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين غربي محافظة مأرب.

وذكرت مصادر أن مئات القتلى والجرحى سقطوا من الجانبين جراء المعارك خلال الأيام الماضية، بينهم العميد محمد العسودي قائد اللواء 203 في الجيش الوطني.

وأفاد مسؤولان عسكريان على الأقل في القوات الموالية للحكومة اليمنية بأن الحوثيين دفعوا بـ"أعداد كبيرة" من المقاتلين وشنوا هجمات من عدة جهات على مأرب.

قوات موالية للحوثيين في العاصمة صنعاء (وكالة الأنباء الأوروبية)

كارثة إنسانية

وكانت المدينة الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء حيث يفرض الحوثيون سيطرتهم منذ 2014، تجنبت الحرب في بدايتها، لكن الحوثيين يشنون منذ عام تقريبا هجمات للسيطرة عليها، وقد تكثفت في الأسبوعين الأخيرين.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها، خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

وأسفر النزاع منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات، في إطار أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة الجمعة من أن نصف الأطفال دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية في العام 2021 في اليمن، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وكانت إدارة بايدن أعلنت سحب الدعم الأميركي للسعودية في اليمن وقرّرت شطب الحوثيين من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم تصاعد القتال وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت السعودية في الأسبوع الأخير.