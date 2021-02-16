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سياسة|قطر

سلّم رسالة من الشيخ تميم لروحاني.. وزير خارجية قطر يجدد استعداد بلاده للعب دور مؤثر في التعاون الإقليمي

رسالة أمير قطر إلى الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية)
رسالة أمير قطر إلى الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202104:14 AM (مكة المكرمة)

سلّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالةً خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائيّة وسبل دعمها وتطويرها.

وأجرى الوزير القطري -أثناء زيارته العاصمة الإيرانية طهران الاثنين- محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن الوزير القطري أن بلاده مستعدة للعب دور مؤثر في إطار التعاون الإقليمي، بهدف تسوية الملفات العالقة.

وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى توجه جديد يركز على التعاون الإقليمي، حسب تعبيره، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تؤكد ضرورة التعاون الإقليمي المشترك لحل الملفات العالقة في المنطقة، وإن العلاقات القطرية الإيرانية تلعب دورا مهما في هذا الشأن.

وأضاف، خلال لقاء وفدي البلدين، أن طهران ترحب بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتشيد بالخطوات التي اتخذتها الدوحة لكسر الحصار المفروض عليها، حسب تعبيره.

                                              لقاء الوفد القطري بالوفد الإيراني في طهران (الجزيرة)

وكان وزير الخارجية القطري قد دعا قبل فترة في حوار مع قناة إعلامية أميركية دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع طهران وأعلن استعداد بلاده لعقد اجتماع بين الدول الست للمجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على "تويتر" بمقترح الحوار بين إيران والدول الخليجية.

وقبل أيام، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني -خلال استقباله نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في قطر- إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على الانخراط مرة أخرى في حل أزمة الملف النووي بالطرق الدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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