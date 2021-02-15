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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تعلن تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج

الرابطة الجديدة هي الأولى من نوعها وفق ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية وستضم يهودًا من دول الخليج العربية الست

الإمارات والبحرين وقعتا العام الماضي اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية (وكالة الأنباء الأوروبية)
الإمارات والبحرين وقعتا العام الماضي اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية (وكالة الأنباء الأوروبية)
15/2/2021

أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج العربية.

وأوردت تغريدة نشرها حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الوزارة، الاثنين، خبر الإعلان عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الست.

ووصف الإعلان الرابطة الجديدة بأنها "الأولى من نوعها" مشيراً إلى أنها ستضم يهودًا من هذه الدول.

وقالت الرابطة، ضمن ذات التغريدة "نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية، في دول الخليج".

 

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين، إن الغرض من الرابطة الجامعة "تقديم الخدمات الدينية لليهود الذين يأتون إلى البلدان المعنية في الخليج، سواء للاستقرار أو السياحة".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا العام الماضي اتفاقيتين، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الجالية اليهودية بالبحرين، أبراهام نونو، سيرأس هذه الرابطة.

وقال نونو لهيئة البث "الهدف هو توحيد موارد المجتمعات، مثل طعام الكوشر الحلال (وفق الشريعة اليهودية) وكذلك المساعدات الدينية، والدفن وغيرها من الأمور".

وأضاف "كل هذه الخدمات يجب أن تكون موجودة ومتاحة لجميع اليهود في الخليج، وهذا هو الهدف الأساسي للرابطة".

وتابع "لا توجد جاليات حقيقية في السعودية أو الكويت، ولكن هناك يهود يمكننا تقديم جميع أنواع الخدمات لهم".

ولا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد اليهود المقيمين في الدول الخليجية.

لكن تل أبيب قالت في وقت سابق إن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات، منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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