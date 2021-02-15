إسرائيل تعلن تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج

الرابطة الجديدة هي الأولى من نوعها وفق ما أعلنت الخارجية الإسرائيلية وستضم يهودًا من دول الخليج العربية الست

أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج العربية.

وأوردت تغريدة نشرها حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الوزارة، الاثنين، خبر الإعلان عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الست.

ووصف الإعلان الرابطة الجديدة بأنها "الأولى من نوعها" مشيراً إلى أنها ستضم يهودًا من هذه الدول.

وقالت الرابطة، ضمن ذات التغريدة "نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية، في دول الخليج".

الإعلان عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الـ6. ستضم المنظمة الجديدة وهي الأولى من نوعها، يهودًا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت. وأعلنت الرابطة: "نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج" 🇦🇪🇧🇭🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇸🇦@gulfjewish pic.twitter.com/ihUGS3poZi — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 15, 2021

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين، إن الغرض من الرابطة الجامعة "تقديم الخدمات الدينية لليهود الذين يأتون إلى البلدان المعنية في الخليج، سواء للاستقرار أو السياحة".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا العام الماضي اتفاقيتين، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الجالية اليهودية بالبحرين، أبراهام نونو، سيرأس هذه الرابطة.

وقال نونو لهيئة البث "الهدف هو توحيد موارد المجتمعات، مثل طعام الكوشر الحلال (وفق الشريعة اليهودية) وكذلك المساعدات الدينية، والدفن وغيرها من الأمور".

وأضاف "كل هذه الخدمات يجب أن تكون موجودة ومتاحة لجميع اليهود في الخليج، وهذا هو الهدف الأساسي للرابطة".

وتابع "لا توجد جاليات حقيقية في السعودية أو الكويت، ولكن هناك يهود يمكننا تقديم جميع أنواع الخدمات لهم".

ولا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد اليهود المقيمين في الدول الخليجية.

لكن تل أبيب قالت في وقت سابق إن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات، منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين في سبتمبر/أيلول الماضي.