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سياسة|مصر

بسبب إجراء الامتحانات رغم كورونا.. ثورة إلكترونية من طلبة الجامعات بمصر

أكثر من 140 ألف تغريدة في وسم ينتقد قرار وزارة التعليم العالي إجراء امتحانات الجامعات رغم مخاطر كورونا

وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار (مواقع التواصل)
وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار (مواقع التواصل)
عمرو جمال - القاهرة
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202110:21 PM (مكة المكرمة)

"ماهو لو إحنا دمنا رخيص عرفونا، ولو مستغنيين عننا سفرونا بره بلاش تموتونا بالطريقه دي"، بهذه الكلمات عبر أحد طلاب الجامعات المصرية عن غضبه من قرار وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار استئناف الدراسة بالجامعات، وإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعلن الوزير أمس الأحد عن استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد السبت الموافق 27 فبراير/شباط الحالي، وذلك وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنّ الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءًا من ذلك اليوم، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد.

قرار عبد الغفار أشعل مواقع التواصل التي انتفضت لإعلان رفضها، حيث دشنت وسما بعنوان #اقاله_وزير_التعليم_العالي، تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد أن شارك مشتركو الموقع بأكثر من 140 ألف تغريدة على هذا الوسم.

أغلب المشاركين في الوسم أكدوا عدم قدرة الوزارة على حماية الطلاب، مهما اتخذت من تدابير احترازية في الجامعات، بسبب العدد الكبير للطلاب من جهة، وبسبب الزحام الكبير التي ستشهده وسائل المواصلات المختلفة والتي لا يمكن للوزارة التحكم فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الجانب الآخر، قابل وزير التعليم العالي الدعوات لإقالته بالتأكيد على إقامة الامتحانات في تصريحات تلفزيونية للإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" مؤكدًا أنه لا يجبر أحدا على حضور الامتحانات، ومن يخشَ حضورها فعليه أن يقدم طلبًا، و"سنقوم بتأجيل امتحاناته" إلى العام القادم.

وشدد الدكتور عبد الغفار -في تصريحاته- على أنه لن يتم اختصار المناهج أو إلغاء أي من المواد الدراسية، مشيرًا إلى أنه في مواجهة مجموعة قليلة رافضة للامتحانات هناك مجموعات كبيرة من الطلاب يرغبون في عودة الحياة للجامعات، واستكمال العام الدراسي، على حدّ قوله.

وردًا على الزحام الموجود في الجامعات، وجّه الوزير رسالة إلى الطلاب قائلا "إذا وجدت المدرج الخاص بك زحمة لا تدخل المحاضرة"! موضحًا أنّ هناك لجنة في كل كلية ترصد المخالفات وتحاسب المقصرين.

 

 

 

وفي محاولة أخيرة منهم، توجه عدد من الطلاب برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبونه بالتدخل لحماية الطلاب بصفته أبًا لهم جميعًا.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 59 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 174 ألف حالة، مقابل نحو 10 آلاف وفاة.

 

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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