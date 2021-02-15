أكثر من 140 ألف تغريدة في وسم ينتقد قرار وزارة التعليم العالي إجراء امتحانات الجامعات رغم مخاطر كورونا

"ماهو لو إحنا دمنا رخيص عرفونا، ولو مستغنيين عننا سفرونا بره بلاش تموتونا بالطريقه دي"، بهذه الكلمات عبر أحد طلاب الجامعات المصرية عن غضبه من قرار وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار استئناف الدراسة بالجامعات، وإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعلن الوزير أمس الأحد عن استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد السبت الموافق 27 فبراير/شباط الحالي، وذلك وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنّ الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءًا من ذلك اليوم، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد.

قرار عبد الغفار أشعل مواقع التواصل التي انتفضت لإعلان رفضها، حيث دشنت وسما بعنوان #اقاله_وزير_التعليم_العالي، تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد أن شارك مشتركو الموقع بأكثر من 140 ألف تغريدة على هذا الوسم.

أغلب المشاركين في الوسم أكدوا عدم قدرة الوزارة على حماية الطلاب، مهما اتخذت من تدابير احترازية في الجامعات، بسبب العدد الكبير للطلاب من جهة، وبسبب الزحام الكبير التي ستشهده وسائل المواصلات المختلفة والتي لا يمكن للوزارة التحكم فيها.

مفيش احتياطات بتتاخد وحياتنا مش لعبه للمراهنه عليها #اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/IX5oM2Iyc0 — Rawan Abdo (@RawanAb78584782) February 15, 2021

#اقاله_وزير_التعليم_العالي

حننزل بس انزل معانا في نفس اليوم يوم ٢٧ وخد مواصلات واختار اي جامعه روحها … pic.twitter.com/FuGVCE2mex — mohamed (@Nikonphotogaphy) February 15, 2021

#إقاله_وزير_التعليم_العالي اول مرا اشوف بحياتي وزاره تعليم لا تهتم لحياه الطلاب في افقر دول العالم تم تطبيق الاختبارات اونلاين لخوفهم على صحه طلابهم !#اقاله_وزير_التعليم_العالي — Mahmoudh (@Mahmoud62504132) February 15, 2021

اللي يشوف التصميم علي الامتحانات والمخاطره بحياتنا يقول امتحانات دخول ناسا يا جدع بلاش وهم واعمل الصح لمره واحده ف حياتك#اقاله_وزير_التعليم_العالي — Hn (@karp0000) February 15, 2021

لو كل واحد من المصابين دول نزل مكان يمتحن لقدر الله هينقل العدوى لكام 100 الف والجاهل طالع يستهزأ بارواحنا وارواح اهالينا ، فين مجلس النواب ورئيس الوزرا يردوا ع المهزلة دي حياتنا وحياة اهالينا مش لعبة ف ايد جاهل الرئيس لازم يتدخل ويوقف المهزلة دي فورا

#اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/OFgygOd3i8 — dxzy (@zhdsjf4783) February 15, 2021

احنامش فشلةعشان عاوزين نخلي الامتحان الmcq اللي هنزل اظلل فيه بس والدكاتره متصححوش بايديهاويتصحح الكتروني اونلاين

الفاشل هو اللي مش عارف يحول ال mcq ل اونلاين

خايف م الغش قلل وقت الامتحان

المهم ان ف طرق كتير المفروض انكو ا عارفينها للتقييم الالكتروني#اقاله_وزير_التعليم_العالي — Mohamed Shrif (@Mohamed97787979) February 15, 2021

#اقاله_وزير_التعليم_العالي انت مش حااسس بحاجة😥 بتحضر كل مؤتمراتك💔أونلاين اما انت خايف ع نفسك خاف ع غيرك خاف ع الاعداد الكبيره دي اللي هتتعدي 22 مليون طالب هينزلوا يمتحنوا في الجامعات اكيد هنتصاب بالفيروس انا والله ماعرف ايه الجبروت اللي عندكوا ده😢

يارب انت العالم بينا انصفنا pic.twitter.com/l2bLYEv2Ob — MO7AMED AHMED (@MO7AMED47267317) February 15, 2021

#اقاله_وزير_التعليم_العالي#اقاله_وزير_التعليم_العالي

سمعت عن مبني الامتحانات جامعه حلوان

سمعت عن المترو وقت الامتحانات ؟؟

طب سمعت أن يوم 27 مصر كلها حرفيا نازله تمتحن ؟؟؟

بتفكر ازاي pic.twitter.com/jwFESzOBhe — The Swallow (@abdalahsakout) February 15, 2021

، تخيلوا ف ظل تزايد الاعداد و المرض الوضع هيبقي عامل ازاي لو 2 بس عندهم كورونا ، اهلي هيتظلموا معانا و ملهمش ذنب #إقاله_وزير_التعليم_العالي

وسلمولى ع الاجراءات الاحترازيه #اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/LjfvxNfCnT — dxzy (@zhdsjf4783) February 15, 2021

انتم و اولادكم فى البيوت ويوم ما بيروحوا الشغل او الجامعات بيتحركوا بعربياتهم الخاصه وجامعاتهم عددها لايتعدى 200 طالب للدفعه 😡😡

لكن احنا الطلبه والشعب بنتحرك فى المواصلات العامة والمترو وجامعتنا عددها لايقل عن 20 او 30 الف 😡😡😡#اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/scwRuEPBiA — yasmina 🦋 (@yasmina63307401) February 15, 2021

واحد أولاده بيتعلموا بره وعمره ما شاف منظر الطلاب فى الجامعات #اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/0A6EzrE1mJ — Hindawy AbdElmohsen (@HindawyAbdElmo1) February 15, 2021

على الجانب الآخر، قابل وزير التعليم العالي الدعوات لإقالته بالتأكيد على إقامة الامتحانات في تصريحات تلفزيونية للإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" مؤكدًا أنه لا يجبر أحدا على حضور الامتحانات، ومن يخشَ حضورها فعليه أن يقدم طلبًا، و"سنقوم بتأجيل امتحاناته" إلى العام القادم.

وشدد الدكتور عبد الغفار -في تصريحاته- على أنه لن يتم اختصار المناهج أو إلغاء أي من المواد الدراسية، مشيرًا إلى أنه في مواجهة مجموعة قليلة رافضة للامتحانات هناك مجموعات كبيرة من الطلاب يرغبون في عودة الحياة للجامعات، واستكمال العام الدراسي، على حدّ قوله.

وردًا على الزحام الموجود في الجامعات، وجّه الوزير رسالة إلى الطلاب قائلا "إذا وجدت المدرج الخاص بك زحمة لا تدخل المحاضرة"! موضحًا أنّ هناك لجنة في كل كلية ترصد المخالفات وتحاسب المقصرين.

حابه اقول حاجه بسيطه كدا … بالعقل كدا لو الامتحانات اتاجلت أو اتلغت السنادي حرفيا التعليم هيضيع اكتر مهو ضايع ..سنتين ورا بعض من غير مذاكره الطلبه اصلا هتنسي التعليم دا لو لسه منسيوش وهيعتمدو كل سنه انهم هيبقو عايزين بحث وكدا .. ومصر هيتلغي منها التعليم خااالص … — Arwa'♡ (@Arwa84932349) February 12, 2021

يارب نمتحن بقي ونخلص عاوزين ندخل الجيش مش عاوزين كل حاجه في مستقبلنا تبقي مجهوله اكتر عشان انا زهقت من حياتي كالطالب عشان الكليه بتعملنا كعبيد عندها والله — عبدالله (@3bdUllah_7aSSn) February 13, 2021

وفي محاولة أخيرة منهم، توجه عدد من الطلاب برسائل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبونه بالتدخل لحماية الطلاب بصفته أبًا لهم جميعًا.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 59 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 174 ألف حالة، مقابل نحو 10 آلاف وفاة.

اعمل حاجه ياريس وزير التعليم العالي هيموتنا ياريس #اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/P4NQmVgU4u — omar said (@omarsai42274540) February 15, 2021

يا ريس الراجل ده مش محترم ومش بيسمع كلامك لازم تدخل #اقاله_وزير_التعليم_العالي pic.twitter.com/9ThsT54UvY — Mustafa shaban (@mostafashaeban4) February 14, 2021