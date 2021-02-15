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سياسة|سوريا

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي (رويترز- أرشيف)
عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي (رويترز- أرشيف)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202106:15 AM (مكة المكرمة)

ذكر التلفزيون السوري الرسمي -اليوم الاثنين- أن انفجارات عنيفة هزّت محيط العاصمة السورية دمشق، وأن الدفاعات الجوية أطلقت على إثرها عشرات المضادات.

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية إن عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي، وأكدوا أن نيران الانفجارات شوهدت في المنطقة التي تعرّضت للقصف.

من جهتها، قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية تصدّت لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم هو الخامس خلال العام الجاري، حيث تعرّضت مناطق في ريف دمشق في الثالث من فبراير/شباط الجاري لقصف جوي.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير/كانون الثاني الماضي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرق سوريا، 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات تعتبرها إسرائيل موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في 22 من الشهر ذاته 4 مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة (وسط البلاد)، وفق الإعلام الرسمي.

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة من سوريا.

ونادرا ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفا في سوريا، من دون تقديم تفاصيل عنها.

المصدر : وكالات

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