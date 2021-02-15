"الصندوق اليهودي" يصادق على قرار لتوسيع مستوطنات بالضفة.. لماذا حذّر منه غانتس وعارضته واشنطن؟

يمكّن القرار -عند تمريره- الصندوق من شراء أراض وضمّها لمستوطنات قائمة وتوسيعها

صادق مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي "كيرن كييمت" (Keren Kayemeth) بشكل أولي -الأحد- على مشروع قرار يتيح له العمل على توسيع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويمكّن القرار -عند تمريره- الصندوق من شراء أراض وضمها لمستوطنات قائمة وتوسيعها. وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق -في وقت لم يقرر بعد- لتحديد النصوص القانونية، تمهيدا لطرح النص النهائي على المجلس لإقراره نهائيا.

وكانت أنباء قد تحدثت عن أن الصندوق القومي يستعد لتسجيل سابقة تبيح له توسيع مستوطنات في المناطق الممتدة بين الخليل وبيت لحم، وشرق وغرب رام الله، وكذلك في منطقة شمال غور الأردن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد طلب من رئاسة الصندوق القومي اليهودي، عدم اتخاذ أي قرار بخصوص توسيع المستوطنات في الضفة الغربية من خلال شراء أراض فلسطينية.

وجاء طلب غانتس في رسالة وجهها إلى رئيس الصندوق، طالبه فيها بالتريث في اتخاذ القرار إلى حين دراسة تداعياته المتوقعة نظرا لحساسيته.

وعبّر غانتس عن معارضته للقرار، وطالب رئيس الصندوق بإزالته من جدول الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخارجية الأميركية أعلنت معارضتها للخطوة، وطالبت إسرائيل بعدم القيام بأي إجراء أحادي الجانب من شأنه أن يزيد التوتر.

كما أن حركة اليهود الإصلاحيين في الولايات المتحدة عارضت بشدة هي الأخرى الاقتراح، وطالبت بعدم تحويله إلى قرار.

وشهدت السنوات الماضية تصعيدا استيطانيا ملحوظا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إنه تضاعف 4 مرات في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.