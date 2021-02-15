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سياسة|إمارات عربية متحدة

الإمارات تعلن تعيين أول سفير لها في إسرائيل

محمد محمود آل خاجة (يمين) أثناء تأديته اليمين القانونية سفيرا لدى إسرائيل، وذلك أمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (وكالة أنباء الإمارات)
محمد محمود آل خاجة (يمين) أثناء تأديته اليمين القانونية سفيرا لدى إسرائيل، وذلك أمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (وكالة أنباء الإمارات)
14/2/2021

أعلنت أبو ظبي -الأحد- تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن آل خاجة أدى اليمين القانونية باعتباره أولَ سفير معين للدولة في إسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن ذلك تم في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي، وأمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتمنى محمد بن راشد للسفير الإماراتي العملَ بجد وصدق لتوطيد علاقات التعاون مع إسرائيل، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية المعلومات ذاتها، دون أن يقدم المصدران تفاصيل بشأن موعد وصول السفير الإماراتي إلى تل أبيب.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة في أبو ظبي، مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

وفي اليوم التالي آنذاك، أعلنت الإمارات أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

وعام 2020، وقّعت 4 دول عربية -هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب- اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 بالترتيب.

المصدر : وكالات

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