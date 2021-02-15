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سياسة|إسرائيل

سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا قتاليا "مفاجئا" على الحدود الشمالية

التدريب يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية لسلاح الجو

مقاتلات إسرائيلية في عملية تدريبية (رويترز)
مقاتلات إسرائيلية في عملية تدريبية (رويترز)
15/2/2021

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وأفاد الجيش أن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.

وأضاف أن التدريب "يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية (لسلاح الجو)، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد وكذلك الهجوم وجمع المعلومات".

وتقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية تسعى لتأسيس وجود عسكري دائم هناك، واستهدفت شحنات أسلحة متقدمة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة إيرانيا.

المصدر : رويترز

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