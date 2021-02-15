إسرائيل تلغي المشاركة بمعرض دفاعي في أبو ظبي ووفد إماراتي بتل أبيب لترتيب فتح السفارة

ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX) الذي ستنظمه دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما وصل وفد إماراتي إلى تل أبيب لترتيب فتح سفارة أبو ظبي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين اليوم الاثنين أن إسرائيل ألغت مشاركتها في المعرض الذي سيقام في الفترة ما بين 21 و25 من الشهر الجاري بأبو ظبي، بسبب قيود السفر الجوي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن إسرائيل فرضت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي حظرا على السفر الجوي الدولي، وما يزال ساريا لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة بكورونا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن الوزارة طلبت تصريحا خاصا للشركات للسفر جوا لعاصمة الإمارات لكن لجنة منح التصاريح في وزارة التعاون الإقليمي رفضت الطلب.

وقال متحدث باسم وزارة التعاون الإقليمي إن الطلب "كان لا بد أن يُرفض على الرغم من الرغبة في تعزيز النشاط الدفاعي، وذلك نظرا للحاجة إلى اتخاذ قرارات غير منحازة".

ونقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية عن ممثل كبير لإحدى شركات الدفاع الإسرائيلية، لم تذكر اسمه، أن الإلغاء سوف يتسبب في خسائر "ضخمة" في صفقات ستذهب لمنافسين.

وكانت هذه المشاركة ستعد الأولى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.

واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون عسكري ودفاعي بينهما في إطار تقاربهما المدعوم من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن التبادل المتوقع لوفود دفاعية لم يحدث بعد، وذلك نتيجة عرضية لخلاف في الائتلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، اللذين يستعدان لانتخابات مارس/آذار.

محمد محمود آل خاجة أدى أمس اليمين القانونية كسفير معين لدى دولة اسرائيل (وكالة أنباء الإمارات)

سفارة إماراتية

وفي الأثناء، وصل إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، وفد تقني إماراتي، لترتيب متطلبات فتح سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا تقنيا وصل من الإمارات إلى إسرائيل اليوم، كجزء من التحضيرات لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب.

وكان محمد محمود آل خاجة، قد أدى أمس الأحد، اليمين الدستورية، سفيرا للإمارات في إسرائيل، أمام محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة في أبو ظبي، مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

وفي اليوم التالي آنذاك، أعلنت الإمارات أن عملية فتح سفارة لها بإسرائيل تأثرت بقيود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكتمل قريبا.

وعام 2020، وقّعت 4 دول عربية -هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب- اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1994 و1979 على الترتيب.