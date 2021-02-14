وزير الخارجية المصري قال إن إدارة بايدن لم توضح موقفها بعد إزاء العديد من القضايا الإقليمية وعلينا أن نستكشفها

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا يرى مجالا لأي قلق أو تفاؤل بشأن التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرا أن هذه العلاقات في مرحلة استكشاف حاليا، حيث لم توضح إدارة بايدن موقفها من العديد من القضايا الإقليمية.

وفي تصريحات لبرنامج يقدمه المذيع عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" قال شكري إن العلاقات المصرية الأميركية على مدى 4 عقود علاقات وثيقة وإستراتيجية، وفيها كثير من أوجه التعاون (…) وبالطبع هناك نقاط اتفاق واختلاف، والاختلاف لا يعني التباعد، خاصة أننا نصل لنقطة توافق.

وحول إتمام اتصال بين الإدارتين الأميركية والمصرية، قال شكري إن الاتصال مستمر مع سفارة مصر بواشنطن، وهناك تواصل مع المسؤولين بالخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وفيما يتعلق بوجود قلق لدى الخارجية المصرية بشأن إدارة بايدن، أجاب شكري "القلق ليس له محل في إطار العلاقات الدولية، لكن الإدارة لم توضح موقفا بعد إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها وحينها نقيم ونحكم على المسار والاحتياج المشترك للعمل على مواجهة التحديات".

وأضاف "لا أرى مجالًا لأي قلق، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، ولكنها إدارة علاقات تتم بشكل طبيعي".

ويعول معارضون مصريون على إدارة بايدن في الضغط على السلطة في مصر بشأن ملفها الحقوقي، خاصة أن هناك ملاحظات سابقة في هذا الصدد صدرت عن الرئيس الأميركي الجديد، بعد أعوام من علاقات وثيقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.