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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

سفير إسرائيل في واشنطن: نتنياهو غير منزعج لعدم اتصال بايدن به حتى الآن

البيت الأبيض نفى أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب

نتنياهو لم يتلق اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن (رويترز)
نتنياهو لم يتلق اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن (رويترز)
14/2/2021

قال سفير إسرائيل في واشنطن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يشعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن به حتى الآن، وذلك في محاولة للتقليل من أهمية عدم حدوث اتصال مباشر حتى الآن.

وثارت تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي قد يشير إلى استيائه من العلاقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وقال السفير جلعاد إردان لمحطة تلفزيونية إسرائيلية إن "رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة".

وأضاف أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض أول أمس الجمعة أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.

تحديات

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب، من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقال مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد ماكوفسكي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على تويتر إنه فور أن يبدأ بايدن الاتصال بزعماء الشرق الأوسط سيكون نتنياهو على الأرجح الأول بينهم.

وبينما كان الزعيم اليميني نتنياهو على اتفاق تام مع ترامب بشأن السياسة في الشرق الأوسط فإن علاقته مع بايدن ربما ستكون فاترة على الرغم من أن بايدن كان ينظر إليه في إسرائيل منذ فترة طويلة باعتباره صديقا في واشنطن.

وقد يواجه نتنياهو تحديا إذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب، وإذا عارض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها.

المصدر : رويترز

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