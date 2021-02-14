أصيب أكثر من مئة شخص وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمالي شرقي اليابان اليوم الأحد بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو 10 سنوات.

وأدى الزلزال -الذي بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر ووقع قبل منتصف ليل السبت بقليل- إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما، التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.

كما اهتزت المباني في العاصمة طوكيو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" (NHK) أن ما لا يقل عن 104 أشخاص أصيبوا، بعضهم يعاني من كسور، لكن لم ترد تقارير عن وفيات.

وتعطلت خدمات القطارات السريعة في معظم شمالي اليابان بسبب الأضرار التي شهدتها المسارات.

ولم يتم رصد أي خلل في محطات الطاقة النووية في المناطق المتضررة، وهي المناطق نفسها التي ضربها يوم 11 مارس/آذار 2011 زلزال قوته 9 درجات مصحوبًا بموجة مد بحري عملاقة (تسونامي)، خلّفا نحو 20 ألف قتيل ومفقود، وألحقا أضرارا بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، كما دمرت رقعة واسعة من الساحل المطل على المحيط الهادي.

وحضت السلطات اليابانية السكان على "توخي الحذر الشديد"، محذرة من احتمال حدوث مزيد من الهزات الارتدادية الكبرى في الأيام المقبلة، ومن أن مخاطر الانهيارات الأرضية ستزداد مع هطول الأمطار المتوقع غدا الاثنين في المنطقة.

وتقع اليابان عند "حزام النار" بالمحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادي.