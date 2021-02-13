مالي.. مجلس الأمن يدين هجوما والأمم المتحدة تتفاءل بانعقاد اجتماع لجنة متابعة السلام في كيدال

قال غوتيريش إنها المرة الأولى التي تعقد فيها لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة اجتماعا خارج عاصمة مالي منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2015، مرحبا بهذا "الزخم الجديد وبالثقة المتزايدة بين الأطراف الموقعة".

أدان مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة هجوما استهدف البعثة الأممية في مالي، في حين هنأت الأمم المتحدة الشعب المالي بانعقاد اجتماع للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في كيدال (شمال). ومن جانبها تستعد فرنسا وحلفاؤها الخمسة بالساحل الأفريقي لاجتماع يناقش الوضع بالمنطقة.

وفي بيان صدر بالإجماع، دعا مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) وأسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة وإصابة 27 آخرين، كما طالب المجلس بمحاسبة الفاعلين.

وأكد البيان أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأن الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام يشكل أساسا لفرض العقوبات".

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في مالي، وحثوا الأطراف المالية على تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة.

اجتماع تاريخي

في الوقت نفسه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا هنأ فيه الشعب المالي بانعقاد "الاجتماع التاريخي للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في كيدال (الخاضعة لسيطرة الطوارق) شمالي البلاد".

وقال الأمين العام في بيان إنها المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة اجتماعا خارج العاصمة باماكو منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2015، مرحبا بهذا "الزخم الجديد وبالثقة المتزايدة بين الأطراف الموقعة" داعيا كل الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال.

وعام 2014 احتضنت الجزائر المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية شمال مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو/حزيران 2015.

مظاهرة ضد الوجود الفرنسي خرجت في باماكو قبل عدة أشهر (الأناضول)

التدخل الفرنسي

من جهة أخرى، يعقد قادة دول الساحل الأفريقي الخمس (بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر) اجتماعا بالعاصمة التشادية نجامينا الاثنين المقبل سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إلى "تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي والتنموي" للاستجابة للوضع.

وقال مدير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية جان إيرفيه جيزيكيل إن العمل العسكري التقليدي فشل في توجيه ضربة قاضية، مضيفا أن المقاتلين "قادرون على إدارة ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار".

كما أشار مصدر بالرئاسة الفرنسية إلى أن القادة قد يناقشون إمكانية استهداف كبار قادة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" لكن القادة في مالي يخالفون هذا التوجه ويطالبون بإجراء حوار مع المقاتلين لوقف إراقة الدماء.

ومن جانبه قال مامادو كوناتي وزير العدل السابق في مالي إنه يعتقد أن "قمة نجامينا لن تكون ذات أهمية، مثل القمة السابقة والمستقبلية".

وتأتي القمة، التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها بمنطقة الساحل، ولا يزال المقاتلون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة، حيث قتلوا 6 من قوات حفظ السلام الأممية هذا العام وحده، وخسرت فرنسا 5 جنود منذ ديسمبر/كانون الأول.