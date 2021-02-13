البث الحي
سياسي|سياسة|هولندا

خلفا لفاتو بنسودا.. انتخاب البريطاني كريم خان مدعيا عاما للجنائية الدولية

كريم خان هو ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها عام 2002 (رويترز)
كريم خان هو ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها عام 2002 (رويترز)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202104:30 AM (مكة المكرمة)

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية الجمعة البريطاني كريم خان رئيسا جديدا للادعاء، لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران المقبل.

وفاز خان بالمنصب في جولة ثانية من اقتراع سري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، متغلبا على 3 مرشحين آخرين، من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا.

وسيخلف خان ذو الخمسين عاما، رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا التي قادت تحقيقات في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي جرائم أميركية مفترضة في أفغانستان، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق لفرض عقوبات عليها.

ويشار إلى أن المحكمة الدولية تأسست 2002 ويقع مقرها في لاهاي، وتضم 123 عضوا، وتنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وخان هو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها، وسيكون مسؤولا عن ملفّات ضخمة وقضايا معقّدة، في محكمةٍ يتمّ باستمرار التشكيك في شرعيّتها.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم. وقد تعرضت لانتقادات مرارا لتركيزها على شؤون البلدان الأفريقية.

لكن فترة بنسودا شهدت تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من جرائم ضد الإنسانية، وتبرئة النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جان بيير بيمبا في مرحلة الاستئناف.

كما أسقطت بنسودا تُهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الكيني أوهورو كينياتا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

معارك ميدانية شرسة.. تحرك أميركي لإنهاء حرب اليمن وترحيب أممي بإخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب

(الجزيرة)

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

تتواصل محاكمته بتهم فساد.. أي حظوظ لنتنياهو بانتخابات الكنيست؟

مظاهرات قبالة المحكمة بالقدس تطالب برحيل نتنياهو (الجزيرة)

معارك مأرب تدخل يومها الثالث.. الحوثيون يعلنون استعدادهم للسلام وتنديد أممي باستئنافهم القتال

قوات قبلية موالية للحكومة خلال معارك سابقة قرب مأرب (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

قيمتها 8 ملايين دولار وتوجد 10 نسخ منها فقط.. تعرف على أحدث سيارة في أسطول رونالدو

رونالدو مولع باقتناء السيارات الفاخرة (غيتي)

الرئيس الأميركي يقدم قهوته لمراسلة الجزيرة الإنجليزية

بايدن قال للمراسلة إنه لم يتذوق القهوة (مواقع التواصل)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)