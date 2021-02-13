خلفا لفاتو بنسودا.. انتخاب البريطاني كريم خان مدعيا عاما للجنائية الدولية

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية الجمعة البريطاني كريم خان رئيسا جديدا للادعاء، لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران المقبل.

وفاز خان بالمنصب في جولة ثانية من اقتراع سري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، متغلبا على 3 مرشحين آخرين، من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا.

وسيخلف خان ذو الخمسين عاما، رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا التي قادت تحقيقات في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي جرائم أميركية مفترضة في أفغانستان، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق لفرض عقوبات عليها.

ويشار إلى أن المحكمة الدولية تأسست 2002 ويقع مقرها في لاهاي، وتضم 123 عضوا، وتنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وخان هو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها، وسيكون مسؤولا عن ملفّات ضخمة وقضايا معقّدة، في محكمةٍ يتمّ باستمرار التشكيك في شرعيّتها.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم. وقد تعرضت لانتقادات مرارا لتركيزها على شؤون البلدان الأفريقية.

لكن فترة بنسودا شهدت تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من جرائم ضد الإنسانية، وتبرئة النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جان بيير بيمبا في مرحلة الاستئناف.

كما أسقطت بنسودا تُهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الكيني أوهورو كينياتا.