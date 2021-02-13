مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق سراح سوتشي وغيرها من المسؤولين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين

واصل معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجاتهم لليوم الثامن على التوالي اليوم السبت، فيما استمرت الاعتقالات لمنتقدي المجلس العسكري، الأمر الذي عزز الغضب بشأن اعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سوتشي.

وتجمع الآلاف في مدينة يانغون التجارية، فيما خرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو، وماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وبلدات أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى الآن.

ورفع المحتجون في يانغون لافتات، منها واحدة كتب عليها "توقفوا عن الخطف ليلا"، في رد فعل على المداهمات والاعتقالات خلال الأيام الماضية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن أكثر من 350 شخصا -منهم مسؤولون وناشطون ورهبان- جرى اعتقالهم منذ انقلاب 1 فبراير/شباط الجاري، ويواجه بعضهم تهما جنائية تستند إلى "أسس مريبة".

وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة، ومنهم طبيب كان مشاركا في حركة العصيان المدني، وجرت بعض الاعتقالات خلال الليل.

وانضم عاملون في الضيافة الجوية وأطقم طبية ومهندسون ومعلمون إلى المجموعات المشاركة في احتجاجات اليوم السبت، والتي تحولت إلى حملة عصيان مدني أدت لتوقف العمل في جانب كبير من القطاع الحكومي.

فرض عقوبات

وانتشرت التعليقات التهكمية المنددة بالاعتقالات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "ليلنا لم يعد آمنا"، و"جيش ميانمار يخطف الناس خلال الليل".

من جهتها، عبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن قلقها، وقالت في بيان إن "العائلات ليس لديها أي علم بشأن الاتهامات أو مكان أو حالة ذويها، إنها ليست حالات فردية، والمداهمات الليلية تستهدف الأصوات المعارضة، يحدث هذا في أنحاء البلد".

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق سراح سوتشي وغيرها من المسؤولين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.

وتبنى المجلس -الذي يضم 47 دولة ومقره في جنيف- بالإجماع ودون تصويت القرار الذي تقدمت به بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أن روسيا والصين أعلنتا بعد ذلك "عدم علاقتهما" بهذا الإجماع.

وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنرالات الحاكمين في ميانمار وبعض الشركات المرتبطة بهم.