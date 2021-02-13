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سياسة|سوريا

الأمم المتحدة: 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

مطلع 2021 كانت أسعار المواد الغذائية بجميع أنحاء سوريا أعلى 33 مرة من متوسط 5 سنوات قبل الحرب.

سوريون بأحد المخيمات على الحدود مع تركيا (غيتي)
سوريون بأحد المخيمات على الحدود مع تركيا (غيتي)
13/2/2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت أنّ 12 مليونا و400 ألف شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفت بأنها "مقلقة".

وقال إن الرقم يعني أن "60% من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي" بناءً على نتائج تقييم وطني أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة على 9 ملايين و300 ألف شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في أيار/مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن "المزيد من السوريين ينزلقون الى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى".

وتابعت "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

عائلة سورية تعد طعامها في ظروف غير ملائمة (رويترز)

تدمير.. تضخم

ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من 10 سنوات الاقتصاد، وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية، في جميع أنحاء البلاد مطلع 2021، أعلى 33 مرة من متوسط 5 سنوات قبل الحرب.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري، كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة "كوفيد-19" إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وعادت المتحدثة الأممية لوسون لتؤكد بقولها "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

المصدر : الفرنسية

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