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سياسة|عُمان

وزير الخارجية العماني: التوتر وعدم اليقين أصبحا من الماضي بعد القمة الخليجية

قمة العلا تمخضت عن اتفاق لطي صفحة الأزمة الخليجية (الجزيرة)
قمة العلا تمخضت عن اتفاق لطي صفحة الأزمة الخليجية (الجزيرة)
12/2/2021

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن فترة التوتر وعدم اليقين بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت من الماضي بعد القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها "المجلس الأطلسي" (The Atlantic Council)، وهو مؤسسة أميركية، ذكر البوسعيدي أن دول مجلس التعاون أعادت التأكيد على أهدافها المشتركة خلال القمة الخليجية.

وقال "من المهم جدا دعم وتقوية المؤسسات التي يمكن أن يكون لها دور في بناء السلام. ونحن في عمان حريصون على أن نكون جزءا من هذه المؤسسات سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي".

وتابع "هنا يسرني أن أتحدث عن مجلس التعاون الخليجي. فقد كانت عمان حاضرة في القمة الخليجية الأخيرة بمدينة العلا السعودية، حيث جددنا التأكيد على الأهداف المشتركة لمجلس التعاون. ويمكنني القول إن فترة التوتر وعدم اليقين أصبحت خلفنا الآن".

وتمخضت قمة العلا التي انعقدت في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.

وخلال كلمته أيضا، أشار البوسعيدي إلى استعداد سلطنة عمان للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية، إذا طلب منها ذلك.

المصدر : الجزيرة
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