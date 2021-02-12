واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحلّ النهائي ومساعدات الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع القيم الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي، ورهنت تقديم مساعدات للفلسطينيين بتوافقها مع القيم الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في موجز صحفي أمس الخميس- إن وضع القدس سيخضع لمفاوضات الحل النهائي، وإن هذا الموقف لم يتغير.

وشدد على أن عودة المساعدات الأميركية -التي قطعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- إلى الفلسطينيين، مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية.

وفي يوم الجمعة الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على بقاء السفارة الأميركية في مدينة القدس، وقال عضو المجلس بيل هاجرتي إن القرار اعتمد بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهّد قبل فوزه في الانتخابات بإبقاء سفارة بلاده بإسرائيل في موقعها الجديد بالقدس.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أواسط عام 2018، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.

ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.