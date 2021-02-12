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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

نتنياهو يكلف رئيس مجلس الأمن القومي بمتابعة ملف إيران النووي مع إدارة بايدن

بن شابات كان قائدا للوفود الإسرائيلية إلى الدول العربية التي قررت التطبيع (رويترز)
بن شابات كان قائدا للوفود الإسرائيلية إلى الدول العربية التي قررت التطبيع (رويترز)
12/2/2021

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات مسؤولا عن متابعة ملف إيران النووي، وذلك بالتزامن مع الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران ورغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إليه.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي الإخباري عن مسؤولين قولهم إن بن شابات سيقود المحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والقوى العالمية والشركاء الإقليميين حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت المصادر أن بن شابات عقد لقاءً مطولا عبر نظام الاتصال المرئي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أمس الخميس، جرى خلاله بحث الملف الإيراني وعدد من القضايا الاقليمية الأخرى.

وذُكر أن نتنياهو سيعقد الأسابيع القادمة اجتماعا رفيع المستوى حول إيران، بمشاركة وزيريْ الدفاع بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين كبار من مؤسسات الأمن والاستخبارات والسياسة الخارجية.

وقال موقع والا إن نتنياهو قرر تعيين بن شابات رغم ضغط يوسي كوهين رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) الذي قبِل تولي هذا المنصب بعد إنهاء مهامه كرئيس للموساد.

وبرز دور بن شابات الأشهر الماضية، عندما قاد الوفود إلى الدول العربية التي قررت تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وكانت وزارة الدفاع قد استحدثت قبل عام دائرة ثالثة بالجيش، مسؤولة عن تخطيط وإدارة المواجهة ضد إيران عسكريا واستخباراتيا.

المصدر : وكالات

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