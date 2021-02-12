بعد أسبوع على اغتياله، أقامت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم المراسم التأبينية لجنازته أمس الخميس، قرب بيته الذي حوله لملتقى للندوات والمعارض والبحوث، ومقرا لمركزه "أمم للتوثيق".

متشحات بالسواد

وفي صدارة المشهد، وقفت 3 نسوة متشحات بالسواد: الشقيقة رشا، والأرملة مونيكا بورغمان، والوالدة (الكاتبة والباحثة المصرية سلمى مرشاق)، التي خاطبت جموع المشيعين قائلة "إن كنتم تريدون وطنا عليكم أن تستمروا بالمبادئ التي استشهد لقمان من أجلها.. الحمل ثقيل عليكم، اقبلوا فكرة الحوار، ابتعدوا عن السلاح الذي لا يفيدنا فقد أضاع ابني".

في حين اختارت الشقيقة الكاتبة رشا الأمير أن تنقش على النصب التذكاري بيت شعر للمتنبي، وهو الشاعر الذي كانت تتشارك محبته مع شقيقها الفقيد:

وقفتَ وما في الموت شكّ لواقف.. كأنّك في جفن الردى وهو نائم

كما دُوّنت أيضا على النصب التذكاري جملة "هنا يحيا في الفردوس الأعلى بطل من لبنان"، ممهورة بتوقيع مقلد للراحل لقمان سليم.

وحول ضريح لقمان، تقاطر إلى دار آل سليم عشرات من أصدقائه، وحضر سياسيون وكتاب وصحفيون، وسفراء غربيون كانت في طليعتهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا.

نصب تذكاري للراحل (مواقع التواصل)

رسالة أميركية

ومن دار لقمان المعروف بابن الضاحية المعارض لحزب الله، والذي طالما تعرض لمضايقات وتهديدات، عبّرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن أسفها لفقدان "شخصية عظيمة بسبب هذا العمل الوحشي"، وشددت على "ضرورة الوصول إلى حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة".

في الشكل، حملت مراسم تأبين لقمان رسائل ودلالات مختلفة؛ فلم تكن عادية، وحضرها رجل دين شيعي وآخر سني ودرزي وكاهن مسيحي، مما خلق موجة سجالات، عكست في المضمون مستوى تعقيد قضية اغتيال لقمان، بأبعادها السياسية والثقافية.

فمنذ يومها الأول، أثارت عملية اغتيال سليم انقساما سياسيا واضحا في لبنان، بين من يعتبر أن هذا الباحث والناشط السياسي قُتل على خلفية مواقفه المعارضة لحزب الله، وبين من يشدد على ضرورة الابتعاد عن إطلاق الاتهامات السياسية بانتظار كشف التحقيقات عن ملابسات القضية.

وبعد موجة الاتهامات التي طالت حزب الله بشأن مقتل سليم، أصدرت الخميس كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله بيانا جددت فيه مطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعا على كشف مرتكبي الجريمة.

واعتبرت أن "الحملات الإعلامية الموجهة والاتهام السياسي والإدانة المتعمدة القائمة على البهتان والافتراء واستباق نتائج التحقيقات، هي أعمال مدانة تستوجب الملاحقة والمحاسبة، لأنها تستهدف التحريض وإثارة الفوضى وتقديم خدمات مجانية للعدو الإسرائيلي ومشغلته أميركا".

أين القضاء؟

وأثارت السجالات التي خلفها اغتيال سليم إشكالية الثقة في القضاء اللبناني، إذ يرى كثيرون أنه مرهون للسلطة السياسية، مما يجعل الوصول إلى أيّ حقيقة متعلقة باتهام سياسي أشبه بالمهمة المستحيلة. ومع ذلك، أصدرت عائلة لقمان بيانا أوضحت فيها أنها "تعوّل على القضاء اللبناني وعلى القيمين على التحقيق".

وفي هذا السياق، يرى المحامي وأستاذ القانون الدولي أنطوان صفير أنه من حيث المبدأ فإن أي اتهام لا يستند إلى وقائع هو باطل قانونيا، لكن في حالة لبنان "يعيش البلد أزمة عدالة نتيجة السيطرة السياسية على القضاء، التي جعلت استقلاليته حبرا على الورق".

ويشير صفير في تصريح للجزيرة نت إلى أن القضاء اللبناني بنياباته العامة وضابطته العدلية، لو أراد الوصول للحقيقة لاستطاع ذلك.

ويدعو الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني لأخذ قضية سليم على محمل الجد، لا سيما أن الجرائم السابقة، وآخرها نكبة بيروت إثر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب 2020، كانت مخيبة على مستوى مسار التحقيق المحلي، الذي لم يواز حجم الكارثة، وفق قوله.

وبعد التعاطي مع قضية سليم بحساسية سياسية، لكونه شخصية معارضة لحزب الله، يؤكد صفير وجوب تحرير القضاء من التأثير السياسي، لأنه لم يفلح في الوصول للحقيقة في عدة ملفات واغتيالات، لأسباب عدة، ويورد من بينها أن كل شيء يبدأ كبيرا بلبنان ثم يصغر بسبب تراكم الأزمات، كما أن كل قضية تدخل بدهاليز السياسة والطائفية تثير النعرات وبالتالي تعيق التحقيقات.

وحتى الآن، لم تكشف التحقيقات الأولية معطيات جديدة متعلقة باغتيال سليم، وترأس الخميس النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان اجتماعا أمنيا موسعا مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجنوب، تأكيدا على متابعة مسار التحقيقات في الجريمة.

أحكام سياسية

وعلى مستوى آخر، يعتبر الأكاديمي المتخصص في العدالة الجنائية عمر نشابة أن اغتيال سليم كشف عن انقسام بين فريق أصدر حكما مسبقا بحق حزب الله، وفريق آخر استمر في الدفاع عن نفسه.

ويدين نشابة ما يصفه بالأحكام المسبقة لتجاوزها أساسيات بديهية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدا بالفقرة 11 التي تعتبر أن "كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة التي تعطي للمتهم كامل الحق للدفاع عن نفسه".

ويستغرب الأكاديمي لجوء البعض لرفض انتظار التحقيقات بحجة عدم الثقة في القضاء، واصفا هذا الخيار بإعلان الفوضى، و"الأقوى على الأرض فيها هو من يربح"، على حد قوله.

والدة لقمان (وسط) وشقيقته رشا (يمين) وزوجته (الجزيرة)

ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن عدم انتظار التحقيقات يدفع كل فرد حسب موقعه السياسي لإطلاق اتهامه، "بينما العدل يحتاج لجهة مستقلة تظهر الحقيقة".

ويرى نشابة أن مقتل سليم بمنطقة تخضع لنفوذ حزب الله ليس سببا كافيا لاتهامه، إذ سبق أن جرى اغتيال عدد من قادة الحزب في مناطق نفوذه.

ودعا نشابة إلى الضغط لتسليم ملف اغتيال سليم لقضاة يحظون بإجماع على نزاهتهم واستقلاليتهم، "لأن الاستمرار في التعاطي مع القضية بالطريقة نفسها، سيؤدي إلى ضياع الحقيقة".

التحقيق الدولي

وعن انعدام الثقة في القضاء اللبناني، يعتبر نشابة أنه بعد وقوع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، صار يلجأ الفريق السياسي لـ14 آذار إلى مناشدة القضاء الدولي عند كل عملية اغتيال".

ورغم بعض الدعوات التي طالبت بتحقيق دولي، فإن نشابة وصفير يتفقان على عدم جدواه، ويرى الأخير أن عناصر تدويل التحقيق بقضية سليم غير متوفرة، كما أن تجربة هذا النوع من التحقيقات في قضية اغتيال الحريري لم تكن مشجعة، على مستوى الوقت الذي استغرقته، وكلفتها الباهظة مقارنة مع نتيجتها التي جاءت غير كافية.

ويلفت صفير إلى أن أي تحقيق دولي يتطلب أمرين: إما أن يطالب لبنان به رسميا، أو يتحرك مجلس الأمن الدولي من تلقاء نفسه، وفي حالة سليم الظروف غير مواتية.

ووسط هذا السجال الذي يترافق مع فوضى وأزمات غير مسبوقة سياسيا واقتصاديا ومعيشيا، تتضاعف المخاوف من تراجع مستوى الحريات في بلد طالما امتاز بها عربيا، وذلك عبر الترهيب من عودة مسلسل الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان على مدى عقود من الزمن.