الدفاع يرى أن براءة ترامب في حكم المضمونة بسبب عدم كفاية الأصوات لإدانته في المعسكر الجمهوري

سعى فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتبرئته من تهمة التحريض على التمرد خلال وقائع المحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ، وقالوا إن مساءلته "انتقام سياسي" من قبل الديمقراطيين.

وفي اليوم الرابع من المحاكمة، شرع المحامون في تقديم مرافعتهم التي يتوقع أن تستغرق بضع ساعات فقط بدلا من استيفاء وقتهم الكامل المحدد بـ16 ساعة.

وقالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك من مقر الكونغرس إن فريق الدفاع يسعى فيما يبدو إلى نهاية سريعة للمحاكمة بالتوجه إلى التصويت على الحكم، لاعتقاده أن تبرئة ترامب في حكم المضمونة بسبب عدم توفر أصوات كافية لإدانته في المعسكر الجمهوري.

وتستلزم إدانة ترامب تصويت 17 عضوا على الأقل من الجمهوريين إلى جانب الأعضاء الديمقراطيين الـ50 في المجلس المؤلف من 100 عضو.

حجة حرية التعبير

وقال فريق الدفاع الجمعة إن خطاب ترامب محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، وإن فريق الادعاء لم يربط بشكل مباشر بين ترامب وبين الأعمال التي قام بها مثيرو الشغب لدى اقتحامهم الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقال مايكل فان دير فين المحامي في فريق الدفاع عن ترامب في مرافعته الافتتاحية إن "المساءلة أمام مجلس الشيوخ إجراء غير عادل وغير دستوري بشكل صارخ وعمل من أعمال الانتقام السياسي".

وكان فريق الادعاء من الديمقراطيين قد أكمل عرض حججه الخميس، قائلا إن ترامب كان على علم بمآلات الأمر عندما حض أنصاره في ذلك اليوم على التوجه إلى مبنى الكونغرس و"القتال بضراوة".

بايدن يراقب

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس جو بايدن شاهد أجزاء من المحاكمة، ويعتقد أن على مجلس الشيوخ تحمل مسؤوليته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المشاهد القوية لأحداث الاقتحام التي عرضت خلال المحاكمة تعد تذكيرا بأن ما جرى لا يجوز أن يتكرر أبدا.

وفي الوقت نفسه أكدت ساكي أن الرئيس لا يجري أي مكالمات في هذا الشأن ولا يطلب من أي سيناتور التصويت في اتجاه محدد.