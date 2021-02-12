الإصابات بفيروس بكورونا حول العالم تجاوزت 108 ملايين، ووصلت الوفيات إلى مليونين و279 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين 80 مليونا و353 ألفا، وفق أحدث إحصاءات نشرها موقع "ورلد ميتر"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن توفير كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من هشاشة الوضع في أوروبا، رغم تراجع تفشي الوباء فيها.

ففي كلمة ألقاها أمس الخميس -خلال زيارة لمقر معاهد الصحة الوطنية في ولاية ميريلاند- قال بايدن إن إدارته بصدد تأمين اللقاحات لـ300 مليون أميركي بنهاية يوليو/تموز المقبل، من أجل القضاء على جائحة كورونا.

وأضاف بايدن أن إدارته وقعت أمس عقودا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاحي فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) الأميركي الألماني المشترك، وموديرنا (Moderna) الأميركي بنهاية مايو/أيار القادم.

وقال إنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، زادت إمدادات اللقاحات الموجهة إلى الولايات بنسبة 30%، مما يعني أن ملايين الأميركيين سيتم تطعيمهم خلال الشهر الجاري أكثر مما خططت له إدارة دونالد ترامب السابقة، التي اعتبر أنها لم تقم بما يلزم لتوفير ما يكفي من اللقاحات.

وبعد بداية متعثرة، تسارعت عمليات التطعيم ضد الفيروس في الولايات المتحدة، حيث قارب عدد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 35 مليونا، أي نحو 10% من السكان.

وكانت أرقام نشرتها شبكة "سي إن إن" (CNN) قبل يومين أظهرت تراجع الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة. ورغم أن مستوى العدوى لا يزال مرتفعا، فإن سلطات مدينة نيويورك قررت تخفيف القيود، عبر السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب الرياضية بنسبة 10%.

أمان زائف

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس من أن القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال في وضع هش في مواجهة وباء كورونا، في ظل انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ -متحدثا عن الوضع الوبائي في أوروبا- "في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان".

كما حذرت المنظمة مجددا من أن الوصول غير العادل للقاحات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أنه كلما طالت مدة بقاء الفيروس زاد خطر حدوث طفرات خطيرة.

ووفق إحصاءات لوكالة الصحافة الفرنسية، تلقى 3% من السكان في الاتحاد الأوروبي (وعددهم 447 مليونا) جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، في حين أُعطيت حتى الآن أكثر من 151 مليون جرعة في نحو 100 دولة حول العالم.

ورغم تراجع معدلات الإصابات اليومية بالفيروس في الآونة الأخيرة بشكل طفيف، فإن وتيرة تفشي الوباء لا تزال مرتفعة نسبيا في بعض أرجاء القارة الأوروبية، وهو ما استدعى تمديد القيود السارية في عدد من دول القارة، التي تجاوزت حالات الوفاة فيها نصف مليون حالة.

ومددت ألمانيا وفرنسا القيود المفروضة لاحتواء الوباء، في حين قالت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية اليوم الجمعة إن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا قد تظل سارية حتى الخريف، وفقا لخطط يدرسها الوزراء.

وتبدأ بريطانيا الأسبوع المقبل العمل بنظام صارم للحجر الصحي على القادمين من دولٍ تصنفها بأنها شديدة الخطورة.

وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون عن أمله أن تتمكن الشركات العاملة على إنتاج اللقاحات من تطوير فعاليتها لمواجهة كل السلالات الجديدة بحلول الخريف القادم.

مصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في مستشفى ميداني بالعاصمة التونسية (الأناضول)

الوفيات بأفريقيا

وعلى صعيد الخسائر الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في أفريقيا بنسبة 40% خلال الشهر الماضي، وفق ما أعلنته أمس منظمة الصحة العالمية.

وقال مكتب المنظمة في أفريقيا، ومقرة برازافيل في الكونغو، إن القارة شهدت خلال 28 يوما الأخيرة أكثر من 22 ألف وفاة، مقارنة بنحو 16 ألفا في المدة نفسها التي سبقتها.

ووسط انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا، يقترب عدد الوفيات في أفريقيا من 100 ألف، في حين تجاوزت الإصابات بالفيروس 3.7 ملايين.

عالميا، وحتى صباح اليوم، تجاوز عدد الإصابات بكورونا 108 ملايين إصابة، ووصلت الوفيات إلى مليونين و279 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين 80 مليونا و353 ألفا، وفق أحدث إحصاءات نشرها موقع "ورلد ميتر".

عربيا، شهدت تونس ولبنان حصيلة وفيات جديدة تجاوزت 50 وفاة، في انخفاض مقارنة بالأرقام المسجلة مؤخرا، ويأتي ذلك وسط تراجع للإصابات اليومية بالفيروس في عدد من الدول العربية.