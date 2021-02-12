فريق الادعاء اختتم أمس مرافعته لإثبات تهمة تحريض ترامب على العنف والتمرد أثناء اقتحام الكونغرس، بينما سيحاول فريق الدفاع تبرئته من المسؤولية وإثبات عدم دستورية المحاكمة برمتها

يعرض فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة، حججه ودفاعه بعدما طالب المدعون الديمقراطيون بإدانته بتهمة تحريض أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول (الكونغرس).

وسيحاول محامو ترامب تفنيد حجج المدّعين الديمقراطيين الذين استعرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدموي في الـ6 يناير/كانون الثاني على الكونغرس، عارضين أشرطة فيديو مروعة.

وقال ديفيد شون أحد محامي ترامب لقناة فوكس نيوز الخميس، إن "الرئيس متفائل جدا"، ووعد بأن تكون المرافعة قصيرة وأقل من 4 ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية.

وأضاف شون أن هذه المحاكمة ما كان يجب أن تحدث، وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان نظرا للغياب الكامل للأدلة، على حد تعبيره.

ولم يكتف الدفاع برفض مسؤولية موكله بالكامل عن الاعتداء الذي نفّذه مئات من أنصاره في نهاية خطابه الكبير في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بل يعتبر أيضا أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيسا.

وكان فريق الادعاء اختتم أمس مرافعته لإثبات تهمة التحريض على العنف والتمرد أثناء اقتحام الكونغرس.

وفي ختام الجلسة، طلب المدعون من أعضاء مجلس الشيوخ إدانة ترامب، في ظل ما قالوا إنها أدلة واضحة وكثيرة على تحريضه على اقتحام الكونغرس.

وركز الفريق على استعراض تصريحات تظهر كيف فسر مناصرو ترامب، الذين اقتحموا الكونغرس، كلامه ودعواته بالتوجه لواشنطن، واعتقادهم بأنهم ينفذون أوامره. وحذر الادعاء من مخاطر عدم إدانة ترامب على صورة الولايات المتحدة.

وما زال ترامب -قطب العقارات السابق- يتمتع بشعبية كبيرة في حزبه، ومن غير المرجح أن يوافق 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على التصويت مع 50 عضوا ديمقراطيا بالمجلس لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته.