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سياسة|فلسطين

شهيد وجرحى إثر دهس مستوطن فلسطينيين شرقي الضفة الغربية

مستوطن إسرائيلي يحمل سلاحا في منطقة قريبة من مدينة نابلس (رويترز)
مستوطن إسرائيلي يحمل سلاحا في منطقة قريبة من مدينة نابلس (رويترز)
12/2/2021

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الجمعة دهسا بسيارة مستوطن إسرائيلي في منطقة الأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان بالأغوار، معتز بشارات، أن مستوطنا بدهس بسيارته 3 شبان من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية، مما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

والشهيد الفلسطيني يدعى بلال بواطنة (52 عاما)، وفق وسائل الإعلام الفلسطينية.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه توجهت لمكان الحادث وتسلمت جثمان الشهيد لنقله إلى أحد المستشفيات القريبة، في حين قام الإسعاف الإسرائيلي بنقل المصابين إلى مستشفى العفولة داخل الخط الأخضر.

وقبل أسبوع، استشهد فلسطيني برصاص حارس منشأة زراعية تتبع مستوطنة "إفرايم" العشوائية المقاومة على جبل الريسان بأراضي قرية راس كركر غرب رام الله.

وضمن اعتداءات متلاحقة على الفلسطينيين، دهس مستوطن إسرائيلي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سيدة فلسطينية وطفلين قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، مما أسفر عن إصابتهم بجروح مختلفة.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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