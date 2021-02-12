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سياسة|دانمارك

توقيف 14 شخصا في ألمانيا والدانمارك بشبهة التحضير لهجوم إرهابي

الاستخبارات الدانماركية قالت إنها تشتبه في أن 7 من الموقوفين "حصلوا على مواد ومكونات متفجرة فضلا عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها.

عناصر من الشرطة الألمانية تطوق موقعا تعرض في وقت سابق لهجوم مسلح (الجزيرة)
عناصر من الشرطة الألمانية تطوق موقعا تعرض في وقت سابق لهجوم مسلح (الجزيرة)
12/2/2021

أعلنت السلطات الألمانية والدانماركية الخميس أن قوات الأمن في البلدين أوقفت 14 شخصا، من بينهم 3 أشقاء سوريون، بشبهة التحضير لتنفيذ هجوم "إرهابي" بواسطة عبوات ناسفة.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساكسونيا-أنهالت في بيان إن اثنين من الإخوة السوريين الثلاثة أوقفا نهاية الأسبوع الماضي في الدانمارك والثالث في ولاية هسن (وسط ألمانيا).

وأضاف البيان أن الرجال الثلاثة يبلغون من العمر 33 و36 و40 عاما، وأوقفوا للاشتباه في تحضيرهم لتنفيذ "عمل عنف خطير يعرّض الدولة للخطر"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات الدانماركية أنها أوقفت 13 شخصا في مداهمات نفذتها بين السبت والاثنين في ضواحي كوبنهاغن، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأوضحت الاستخبارات -في بيان- أنها تشتبه في أن 7 من هؤلاء الموقوفين "حصلوا على مواد ومكونات متفجرة، فضلا عن أسلحة"، أو تآمروا للحصول عليها.

وأضافت أنهم موقوفون أيضا بشبهة "التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة عمل إرهابي".

ووفقا للبيان، فإن 6 أشخاص آخرين "على علاقة بالقضية" سيمثلون أمام قاض في هولبايك بضاحية كوبنهاغن.

شراء عبر الإنترنت

من جهتها، قالت النيابة العامة الألمانية في بيانها إن الشرطة بدأت الأسبوع الماضي تعقب الأشقاء السوريين الثلاثة بعدما نفذوا عبر الإنترنت في يناير/كانون الثاني الماضي عملية لشراء مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت عمليات تفتيش لمنازل أدت إحداها في مدينة ديساو الألمانية إلى العثور على "10 كيلوغرامات من مسحوق أسود".

وأضاف أن عمليات التفتيش في الدانمارك أفضت بدورها إلى العثور على مكونات كيميائية.

وقال وزير العدل الدانماركي نيك هيكروب في تغريدة "لسوء الحظ، تظهر القضية أن التهديد الإرهابي ضدّ الدانمارك لا يزال خطرًا"، متوجهًا بالشكر للشرطة الدانماركية وللسلطات الألمانية.

المصدر : وكالات

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