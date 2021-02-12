البث الحي
سياسة|ليبيا

تركيا: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما

قالن أعرب عن قلق أنقرة من الوجود العسكري للواء المتقاعد خليفة حفتر والمليشيات الأخرى التي قال إنها تهدد الاستقرار في ليبيا

قادة عسكريون أتراك في ليبيا (الأناضول-أرشيف)
قادة عسكريون أتراك في ليبيا (الأناضول-أرشيف)
11/2/2021

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

وأوضح قالن أن القوات التركية موجودة في ليبيا وفقا للاتفاقية الأمنية والعسكرية التي أبرمت معها، وأن تلك القوات مستمرة في تقديم التدريب والمشورة.

وأعرب عن قلق أنقرة من الوجود العسكري للواء المتقاعد خليفة حفتر، والمليشيات الأخرى التي قال إنها تهدد الاستقرار في ليبيا.

كما أشار إلى أن مهمة الحكومة المؤقتة في ليبيا لن تكون سهلة بسبب الوضع المعقد في البلاد، وأكد على أنه لا يمكن حل الأزمة في ليبيا من دون مشاركة تركيا.

كما قال قالن -في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" (TRT Haber) التلفزيونية الرسمية- إن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كان قالن قد قال إن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا "نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس".

وبيّن أن الليبيين مدركون أن التدخل التركي يحمل أهمية تاريخية وحاسمة، موضحا أن تركيا ستواصل العمل مع من يُنتَخَب لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن بلاده ستبحث سحب قواتها إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وأضاف متحدثا في إحدى المناسبات بأنقرة، أن أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي مقرها طرابلس.

وتوصل المشاركون في ملتقى الحوار السياسي بجنيف إلى انتخاب سلطات انتقالية مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ودعا مجلس الأمن الدولي السلطة الجديدة إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة وشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اتفقت الأطراف الليبية المتحاورة على إجرائها في جولة الحوار السياسي التي استضافتها تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما دعا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مشددا على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية تتّسم بالمصداقية والفعالية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وردا على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانسحاب القوات التركية، قال أردوغان إن على ماكرون أن يسحب الجنود القادمين من كل من تشاد ومالي، وكذلك مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية من ليبيا، قبل أن يطالب أنقرة بسحب قواتها من هناك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

وصفت بأنها "مهمة للغاية".. تركيا وليبيا توقعان على تفاهمات اقتصادية وتجارية

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان توقيع بلادها مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية “مهمة للغاية”، وذلك بهدف استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة وحل المشكلات التي تواجهها المشاريع في ليبيا.

أردوغان يلتقي السراج بإسطنبول وقالن يدلي بتصريحات عن مستقبل الدعم العسكري لليبيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في حين أدلى المتحدث باسم الرئاسة التركية بتصريحات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين الجانبين.

المزيد من سياسة

قاد حملة لإنهاء حرب اليمن.. عضو بالكونغرس هاله صراخ سفير الإمارات في وجهه

سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة (غيتي)

الحوثيون خارج قائمة الإرهاب الأميركية وقيادي بالجماعة يصف القرار بالإيجابي

إدارة ترامب أعلنت قبل مغادرتها الشهر الماضي إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب (رويترز)

حزب البشير تبرأ من عنف المظاهرات.. الاعتقالات والطورائ والأمن الداخلي هل تكون أدوات حكومة السودان لمواجهة الاحتجاجات؟

أعمال التخريب والسلب صاحبت الاحتجاجات المتزامنة بعدة مدن سودانية (الجزيرة)

إيران في طريقها للسلاح النووي.. دول أوروبية تندد وواشنطن تطلب الامتثال ومسقط تعرض الوساطة

طهران أبلغت الدول الغربية نيتها إنتاج المعدن الذي يمكن استخدامه في صنع نواة الأسلحة النووية (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)

8 لقاحات لفيروس كورونا.. تعرف على فعاليتها ضد السلالات المتحورة

منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس

سواريز (يمين) وراكيتيتش رحلا عن البرسا الصيف الماضي (وكالات)