حذّرت فرنسا إيران أمس الخميس من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي، كما اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه لا يمكن إيجاد حل في منطقة الشرق الأوسط دون إنهاء هذه الأزمة، بينما انتقدت طهران دعوات واشنطن لها للالتزام بالاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنه "من أجل الحفاظ على الحيّز السياسي للبحث عن حل تفاوضي، ندعو إيران إلى تجنّب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدي إلى مفاقمة الوضع".

وأضاف البيان أن الموقف الحالي مقلق للغاية بالفعل بسبب توالي انتهاكات الاتفاق، بما في ذلك انتهاك إيران الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب وصف البيان، في إشارة إلى تقرير للوكالة صدر الأربعاء وأعلن أن طهران نفذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم.

وأعربت الخارجية الفرنسية في بيانها عن "الترحيب برغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إلى مقاربة دبلوماسية للملف النووي الإيراني بهدف الرجوع إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية لاتفاق فيينا النووي الموقّع في 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك محادثات مع الشركاء والحلفاء من خلال مجموعة خمسة زائد واحد، لكن ذلك سيكون الخطوة التالية في العملية.

من جانب آخر، قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن يعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل في منطقة الشرق الأوسط دون حل مسألة الملف النووي الإيراني.

Biden administration officials keep talking about Iran’s compliance with JCPOA

In what capacity?

U.S. ceased participation in May 2018, violated JCPOA & punished those complying with UN resolution.

As of today, US remains in EXACTLY same position.

Before spouting off, COMPLY.

— Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021