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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد تأخير غير اعتيادي.. البيت الأبيض يعلن عن اتصال وشيك بين بايدن ونتنياهو

أثار غياب نتنياهو عن قائمة اتصالات بايدن بالزعماء الأجانب الدهشةَ في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط

بايدن (يسار) في إسرائيل عام 2016 عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (رويترز)
بايدن (يسار) في إسرائيل عام 2016 عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (رويترز)
12/2/2021

قال البيت الأبيض -الخميس- إن الرئيس جو بايدن يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، لكنه لم يحدد موعدا.

وأثار غياب نتنياهو عن قائمة اتصالات بايدن بالزعماء الأجانب الدهشةَ في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط، وكان الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب تحدثا إلى نتنياهو بعد أيام قليلة من توليهما السلطة.

وقالت المتحدثة جين ساكي -في إفادة صحفية- "يتطلع الرئيس إلى التحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو. هو بالطبع شخص يرتبط بعلاقة طويلة الأمد معه".

ولكن المتحدثة الأميركية اكتفت بالقول "سيتحادث معه قريبا، لكن ليس لدي موعد محدّد"، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس/آذار، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

وأجرى بايدن محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان…)، ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

يشار إلى أن نيكي هايلي السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، اتهمت إدارة بايدن بـ"التكبّر" على "صديق مثل إسرائيل"، و"مصادقة عدو مثل إيران".

المصدر : وكالات

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