الحزب الوطني المنحل قال إن ما تسمى لجنة "إزالة التمكين" اتخذت منهجا استفزازيا ضد عضوية الحزب، في حين تتهمهم السلطات بالتحريض على المظاهرات والتخريب والعنف.

اعتقلت السلطات الأمنية السودانية أمين حسن عمر القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل، وسط احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع، ومن جانبها تقول السلطات إن الحزب وراء تلك الاحتجاجات.

وقال مصدر بالشرطة للجزيرة إن عمر أودع حراسة القسم الشمالي في الخرطوم.

كما أعلن عبد الله إدريس حاكم ولاية الجزيرة (وسط البلاد) حالة الطوارئ حتى إشعار آخر، ودعا الأجهزة الأمنية إلى التنبه وحماية ممتلكات المواطنين.

كما طالب إدريس المواطنين بالإبلاغ عن تجمعات من وصفهم بقيادات وعناصر النظام المنحل، الذين اتهمهم بالتحريض على المظاهرات، وأعمال العنف والسلب والنهب، والنيل من جهاز الدولة الفدرالي، إضافة إلى المضاربات على العملة والاقتصاد بهدف خنقه.

وكانت 7 ولايات أعلنت حالة الطوارئ بعد اندلاع مظاهرات صاحبتها أعمال عنف ونهب وتخريب لمؤسسات حكومية ومصرفية ومحال تجارية، كما أسفرت عن مقتل شخصين أول أمس الأربعاء.

ويطالب المتظاهرون في تلك الولايات بإسقاط الحكومة، ويرفعون شعارات مناوئة لسياستها الاقتصادية نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة وتدني قيمة الجنيه (العملة الوطنية).

من ناحية ثانية، قدمت ما تسمى لجنة "إزالة تمكين نظام 30 يونيو" بلاغات ضد أعداد كبيرة من رموز وعناصر النظام السابق، وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وتصدر وسم "لجنة إزالة التمكين" قوائم الأكثر تداولا بين السودانيين على منصات التواصل، وسط ترحيب النشطاء بتوجه هذه اللجنة باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المنحل، وما سمتهم الكوادر النشطة وقياداتهم.

ومن جانب آخر، عارض مغردون آخرون هذه التوجيهات، ووصفوها بالتعسف في ملاحقة المعارضين.

في هذه الأثناء، قال "المرصد السوداني للحريات وحقوق الإنسان" إن سلطات ولاية القضارف (شرق البلاد) اعتقلت 6 ناشطين، بينهم إمام مسجد وعميد كلية الطب بجامعة القضارف. ووصف ذلك بالسلوك غير القانوني المخالف للوثيقة الدستورية والعهود والمواثيق الدولية.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد قال في بيان إنه لن ينجر نحو أعمال التخريب والتدمير بمقدرات البلاد وأصولها التي بناها، حسب تعبيره.

وأضاف الحزب المنحل أنه يدرك حالة "الهشاشة" التي تعيشها البلاد، وأنه حريص على استقرار السودان وسلامة أهله.

واتهم في بيانه لجنة "تفكيك النظام المعزول" بأنها غير دستورية واتخذت منهجا استفزازيا ضد عضوية الحزب، مؤكدا أنه لن يسمح بالاستهانة أو المساس بأعضائه أو النيل منهم خارج إطار القانون، وأنه سيتخذ كافة السبل القانونية لحمايتهم.

وكانت هذه اللجنة قد وجهت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية ضد رموز حزب المؤتمر الوطني، واتهمته بأنه شارك في تنظيم "أعمال التخريب" خلال الأيام الماضية.