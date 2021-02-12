نددت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة إياه خرقا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وتقويضا لفرص العودة إلى الدبلوماسية. من جانب آخر، عبرت سلطنة عُمان عن استعدادها لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

فقد عبر وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان لهم، عن قلقهم الكبير لما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تنتج اليورانيوم.

وذكر البيان أن إيران التزمت بعدم القيام بأبحاث حول اليورانيوم لمدة 15 عاما، وأن تلك الأنشطة، التي تشكل مرحلة مفصلية في الوصول إلى سلاح نووي، ليس لها ما يبررها للأغراض المدنية.

ودعت الدول الثلاث إيران إلى وضع حد لتلك الأنشطة فورا، والامتناع عن القيام بأي خرق جديد لالتزاماتها النووية، محذرة طهران من أن تلك الخروق تقوض فرصة العودة إلى الدبلوماسية لتحقيق أهداف الاتفاق كاملة.

ومن جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن إيران مضت في خططها لتصنيع يورانيوم معدني، بعدما أبلغت الدول الغربية نيتها إنتاج المعدن الذي يمكن استخدامه في صنع نواة الأسلحة النووية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي جين ساكي: إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وأشارت ساكي إلى احتمال إجراء مشاورات مع الشركاء والحلفاء من خلال مجموعة "5+1" لكن ذلك سيكون الخطوة التالية في العملية.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي عن استعداد السلطنة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، إذا طلب منها ذلك.

وقال البوسعيدي -أثناء مداخلة في ندوة نظمها المجلس الأطلسي الأميركي- إن قنوات الاتصال الأميركية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها أمس "من أجل الحفاظ على الحيّز السياسي للبحث عن حل تفاوضي، ندعو إيران إلى تجنّب اتخاذ أي تدبير جديد يؤدي لمفاقمة الوضع".

كما أعربت موسكو الأربعاء عن مخاوفها من بدء إيران إنتاج معدن اليورانيوم، حيث قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية إن هذا لا يضفي تفاؤلا على الوضع، داعيا واشنطن وأوروبا لاتخاذ خطوة أولى لاستعادة الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقال أمس إن بلاده لم تشهد حتى الآن أي خطوات حسن نية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.