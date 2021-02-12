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سياسة|تركيا

أنقرة تتمسك بامتلاك الصواريخ الروسية وواشنطن تؤكد موقفها

واشنطن تقول إن المنظومة الدفاعية الروسية لا تتناسب مع معدات حلف شمال الأطلسي، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف

المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد أن بلاده ستسعى إلى حلّ المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار (الأناضول)
المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد أن بلاده ستسعى إلى حلّ المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار (الأناضول)
11/2/2021

أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية إس-400 (S-400) التي تسببت في عقوبات أميركية عليها، بينما جددت واشنطن أن موقفها لم يتغير بهذا الشأن.

ولدى تأكيده موقف أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن -الخميس- إن بلاده ستسعى إلى حل المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال -في مقابلة صحفية الثلاثاء- إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب للصواريخ الروسية في المفاوضات مع واشنطن، مشيرا إلى امتلاك دول أوروبية أسلحة تعود للحقبة السوفياتية، بعد أن كانت هذه الدول عضوا في حلف وارسو.

وأضاف أكار "نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به في صواريخ "إس-300″ (S-300) الموجودة في جزيرة كريت في اليونان".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ردّ على ذلك -في حديث للجزيرة- بأن موقف واشنطن لم يتغير، مكررا الحديث عن عدم تناسب المنظومة الدفاعية الروسية مع معدات حلف شمال الأطلسي وتعارضها مع التزامات تركيا باعتبارها حليفا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عن محادثات مرتقبة بين وزيري الخارجية الأميركي والتركي قريبا، وجددت دعوة تركيا إلى التراجع عن صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس-400″، رغم مبادرة طرحتها أنقرة لتجنب العقوبات الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة.

وكانت واشنطن قد فرضت آخر العام الماضي عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ الروسية، وتجّلت في حظر منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء تجهيزات عسكرية.

وسبق أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتخابه باعتماد نهج أكثر تشدّدا تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر : وكالات

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