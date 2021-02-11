قال وزير الخارجية التركي إن علاقات بلاده مع قطر تشهد تطورا كبيرا، معتبرا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي، في حين أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قطر وتركيا تستطيعان التعاون لحل مشاكل المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران.

وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في الدوحة اليوم الخميس، حيث قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على الانخراط مرة أخرى في حل أزمة الملف النووي بالطرق الدبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن شكره تركيا على دعمها المصالحة الخليجية؛ وأكد المضي في دعم ليبيا تلبية لطموحات شعبها.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إن علاقات بلاده مع قطر تشهد تطورا كبيرا، معتبرا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أكد جاويش أوغلو أن تطبيع العلاقات بين قطر ودول الخليج أمر جيد، معربا عن أمله في عودة العلاقات لطبيعتها بين دول المنطقة.

واعتبر جاويش أوغلو أن القوة الناعمة القطرية مهمة جدا، مثمنا جهود قطر في إيجاد حل سياسي للأزمة في أفغانستان.

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن أمله في انتهاء أزمة اليمن قريبا، وكذلك التوصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، موضحا أن بلاده تتشارك المواقف مع قطر في هذا السياق.

أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية التركي (الأناضول)

وأجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع وزير الخارجية التركي حول المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار زيارة الوزير للدوحة كمحطة أخيرة لجولته الخليجية، التي شملت أيضا الكويت وسلطنة عمان.