مقتل 3 جنود أتراك وغارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود أتراك وجرح 4 آخرين خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة من حزب العمال الكردستاني في منطقة "غارا" (شمالي العراق).

وقالت الوزارة -في بيان لها- إن جنديين قتلا أمس الأربعاء مع انطلاق عملية "مخلب النسر-2" العسكرية، التي بدأتها القوات التركية في المنطقة، في حين توفي لاحقا أحد الجنود الأربعة المصابين متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى.

وأضافت أن المقاتلات التركية أغارت على أهداف تابعة للحزب؛ مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف حزب العمال الكردستاني.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يار غولر عبرا عن تعازيهما لأسرتي الجنديين.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت أمس إن الهدف من العملية العسكرية الجديدة شمالي العراق يتمحور حول رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود تركيا.

وكانت تركيا نفذت صيف العام الماضي عملية "مخلب النسر الأولى"، وشملت غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب العمال الكردستاني في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك (شمالي العراق).

وحينها، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 81 هدفا للحزب، شملت كهوفا ومخابئ وتحصينات.