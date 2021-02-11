مذكرات الفقي تجدد السجال حول نظام مبارك بعد 10 سنوات على سقوطه

تجدد مذكرات السياسي المصري، ومدير مكتبة الاسكندرية مصطفى الفقي، السجال حول طبيعة نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لسقوطه إثر احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني 2011.

وعمل الفقي مديرا لمكتب مبارك للمعلومات خلال الفترة الممتدة من 1985 حتى 1992، وتمّ استبعاده من الفريق الرئاسي على خلفية فضيحة "فساد سياسي" أطاحت أيضا آنذاك بقضاة ومسؤولين في الحكومة.

وصدرت المذكرات قبل أسابيع عن "الدار المصرية اللبنانية" بالقاهرة في كتاب ضخم من 512 صفحة بعنوان "الرواية رحلة الزمان والمكان" وقال الفقي في مقدمتها إنها "حافلة بالندم الإيجابي" متعهدا بأن يكون "صادقاً حتى النخاع" وأن يبدأ بإدانة تصرفاته قبل غيره.

ويتضمن الكتاب هجوما على السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك، قائلا "وصل النظام إلى مرحلة العجز، وافتقد لمستشارين لديهم القدرة على التحليل وقراءة المشهد بشكل جيد".

ويرى الفقي أن "نظام مبارك تعامل مع أحداث يناير/كانون الثاني باستخفاف" مضيفا أن رجل الأعمال أحمد عز، وجمال نجل الرئيس السابق، هما اللذان قادا الحزب الوطني الحاكم قبل سقوطه، وكانا "يفتقدان القدرة على التواصل مع الناس".

وأدت الانتفاضة الشعبية العارمة -التي تخللتها عمليات قمع ومواجهات مع القوى الأمنية- لتنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011، بعد أن تخلّى عنه الجيش الذي كان من ضمن قادته آنذاك (الرئيس الحالي) عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية.

وطالب المتظاهرون الذين ملؤوا ساحات المدن، لا سيما ميدان التحرير في القاهرة، برحيل مبارك، محتجين على ظروفهم المعيشية وممارسات القوى الأمنية والفساد.

ويقول الفقي في مذكراته إنه أحبّ "مبارك الشخص" مضيفاً "لكن لم أكن شديد الاقتناع بالرئيس، وذلك بسبب إهدار الفرص وتجريف الكفاءات وغياب الرؤية".

علاء مبارك (يسار) وشقيقه جمال خلال فترة سجنهما عقب ثورة يناير (الجزيرة)

وأثارت المذكرات سجالات واسعة على مواقع التواصل، وتحفّظ البعض عن صدقية كاتبها الموجود في الحياة السياسية طوال ما يقرب من 40 عاما. وقد وجه علاء مبارك انتقادات إلى الفقي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ووصفه بأنه "الرجل الكاوتشوك" قائلا "بمرونة غير عادية وشخصية متلونة، يجيد اللعب على كل الحبال، حسب الظروف والتوقيت، فقد كثيرا من الاحترام للأسف".

وبدوره، اكتفى الفقي بالرد بأن على علاء مبارك أن يقرأ الكتاب قبل توجيه الانتقادات.

تاريخ وصدقية

بعد ابتعاد قصير عن الضوء السنوات الأخيرة لعهد مبارك، عاد الفقي ليظهر في محاضرات ومداخلات تلفزيونية محللا الوضع السياسي في البلاد، ثم اختاره السيسي مديرا لمكتبة الإسكندرية في مايو/أيار 2017، وهو منصب يعتبر سياسيا حيث يتولي الرئيس قيادة مجلس أمناء المكتبة.

رغم ذلك، يرى البعض في المذكرات مصدرا مهما للمعلومات عن تلك الفترة من تاريخ مصر التي حكم فيها مبارك بقبضة من حديد، ويقول خبير العلوم السياسية الدكتور عمار علي حسن إن مذكرات الفقي "تمثل مصدرا مهما للكتابة التاريخية عن عصر مبارك، لأنه صاحبه وعمل معه في فترات حكمه الأولى".

وتابع حسن "لكن الحكم على صدقيتها أمر آخر متروك للمؤرخين". وشدّد على أن الفقي اعتمد على ذاكرته لرواية الأحداث "بينما نحتاج إلى بعض الوثائق بدلا من السرد الشخصي" مضيفا "كثير من التاريخ في بلادنا يكتب بالكيد أو تبرئة الذمة".

ويذكر الفقي في كتابه أن جمال مبارك استبعده من رئاسة لجنة مصر والعالم، في الحزب الوطني الحاكم، لأنه تمسك برفض قرار الرئيس مبارك الذهاب لإسرائيل بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية كامب ديفيد.

من جهة أخرى، انتقد الفقي في مذكراته ثورات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية عام 2011 وقال إنها "اعتمدت على سيناريو ضخم للأحداث تم تركيبها بشكل مفتعل، وإن كان هذا لا ينتقص من الدوافع الوطنية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي حركت الجماهير في اتجاه استثمرته التدخلات الأجنبية".