لم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء الذي جمع الحريري وماكرون على جدول الأعمال العلني، مما جعل الاجتماع خاصا، كما رفض المسؤولون التعليق سابقا عما إذا كان الرجلان سيجتمعان.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء صعوبات تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لحلها، كما ناقشا الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات، أملا في وقف الانهيار الاقتصادي.

وقالت الصفحة الشخصية للحريري على موقع تويتر إنه بحث مع ماكرون، خلال لقائهما في قصر الإليزيه الأربعاء، الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.

وأضافت أن المباحثات تناولت جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان، فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة، من أجل وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت بسبب انفجار المرفأ في أغسطس/آب الماضي.

لبى الرئيس سعد الحريري مساء اليوم دعوة الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron الى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في #باريس، الاليزيه. وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها. ١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) February 10, 2021

ولم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء الذي جمع الحريري وماكرون على جدول الأعمال العلني، مما جعل الاجتماع خاصا، كما رفض المسؤولون التعليق في وقت سابق عما إذا كان الرجلان سيجتمعان.

وبعد أيام من انفجار المرفأ، أطلق ماكرون مبادرة بلهجة مشددة لتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية، لكن الخلافات السياسية تحول حتى الآن دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب.

وقال مسؤولون فرنسيون إن باريس لم تكن ترغب في البداية في تولي الحريري الدور بعد أن سبق أن فشل في تنفيذ الإصلاحات، لكن في ظل عدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة ذات مصداقية لم يعارض ماكرون الترشيح.