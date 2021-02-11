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قتلى وجرحى بينهم أفراد من حماية بعثة تابعة للأمم المتحدة في هجوم بأفغانستان

شهدت كابل أكثر من 20 هجوما بعبوات ناسفة خلال أسبوع، وركزت أغلب الهجمات على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

أغلب الهجمات بكابل ركزت على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى (الأناضول)
أغلب الهجمات بكابل ركزت على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى (الأناضول)
11/2/2021

قالت الأمم المتحدة إن 5 من قوات الأمن الأفغانية، كانوا يرافقون بعثة أممية، قتلوا اليوم الخميس بكمين نصبه مسلحون قرب العاصمة كابل.

وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للجزيرة، أنه لم يصب أي من موظفي المنظمة في الهجوم.

من جانب آخر، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر أمنية أن 6 من عناصر الشرطة قتلوا وأكثر من 10 آخرين جرحوا جراء عدة هجمات استهدفت مواقع حكومية في مديرية سركانو بولاية كونر شرقي البلاد.

واتهمت المصادر حركة طالبان بالوقوف وراء الهجمات، في حين لم تعلق الحركة على هذه الاتهامات.

وكانت سلسلة من الانفجارات قد هزت كابل أمس، وأسفر أحدها عن مقتل مسؤول بالشرطة و2 من حراسه لدى تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارته غربي العاصمة.

وقال مراسل الجزيرة من كابل معن الخضر إن أفراد الحراسة الذين كانوا مع البعثة الأممية قتلوا في طريق أحادي يبدو أنه أعد مسبقا لتنفيذ الهجوم، دون أن يتمكن الرتل من تجنبه.

تطور نوعي

وبيّن المراسل أن استهداف البعثة الأممية تطور نوعي أمنيا وتصعيد كبير لم يكن مسبوقا، وأن غالبية الهجمات التي تم رصدها منذ أيام كانت تتم ضد عناصر أمنية ومواقع حكومية.

وشهدت كابل أكثر من 20 هجوما بعبوات ناسفة خلال أسبوع، وركزت أغلبها على عربات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وتتركز الهجمات بالمراكز الحضرية، وتأتي في وقت يشهد عقد محادثات سلام مطولة بالعاصمة القطرية الدوحة بين مقاتلي طالبان وحكومة كابل.

ويقول مسؤولون إن المحادثات توقفت إلى حد كبير نظرا لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في كيفية التعامل مع عملية السلام، بما في ذلك اتفاق لسحب القوات الأميركية أبرمته واشنطن مع طالبان خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب إحصائيات أممية فإن موجة العنف الأخيرة في أفغانستان تسببت في تهجير 5 آلاف شخص منذ بداية هذا العام، في وقت تقدر مصادر أمنية عدد الضحايا بأنهم بلغوا 500 شخص معظمهم من القوات الحكومية.

المصدر : الجزيرة

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