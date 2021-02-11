المنفي سيحاول إقناع حفتر والقيادات العسكرية بانضمام التشكيلات العسكرية إلى الشرعية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اللواءَ المتقاعد خليفة حفتر وعددا من وجهاء بنغازي، في أول زيارة من نوعها إلى الشرق الليبي، بعد انتخابه رئيسا.

وذكرت صفحة القيادة العامة التابعة لحفتر، على فيسبوك، أن حفتر أكد للمنفي دعم قواته للسلام وسعيها للحفاظ على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن رفضه واستهجانه لما وصفها بالبداية غير الموفقة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد بزيارته للواء المتقاعد حفتر.

وأضاف المشري في منشور على حسابه في فيسبوك أن هذه الزيارة تمثل رسالة سلبية لليبيين، ولا علاقة لها بالتوافق بعد كل ما تسبب فيه حفتر من الدمار والمآسي، على حد تعبيره.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من انتخاب المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، لقيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية يفترض أن تتواصل نحو 10 أشهر حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس ناصر شديد إن المنفي سيحاول إقناع حفتر، والقيادات العسكرية، بانضمام التشكيلات العسكرية إلى الشرعية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة.

كما سيحاول المنفي استقطاب أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، وإقناعهم بالتصويت لحكومة الدبيبة.

وأضاف المراسل أن المنفي -وهو من طبرق شرقي البلاد- سيوجه من مدينة بنغازي رسائل للجميع بأنه قادم للإصلاح وتوحيد الليبيين.

#القياده_العامة / الرجمة استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في… تم النشر بواسطة ‏القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الرسمية‏ في الخميس، ١١ فبراير ٢٠٢١

وأوضح أن المنفي سيقيم شرق البلاد بضعة أيام، يعقد خلالها لقاءات مع قيادات عسكرية وسياسية ووجهاء في بنغازي وطبرق، مشيرا إلى أن زيارته لبنغازي تشكل رسالة للأذرع العسكرية للواء المتقاعد.

وقد صوّت المشاركون، في محادثات ترعاها الأمم المتحدة بسويسرا الجمعة الماضية، لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة للإشراف على فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

وبموجب القواعد التي اتفق عليها المشاركون في المحادثات الليبية، والذين اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل التيارات السياسية المتنافسة، سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد (الدبيبة) 3 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان.