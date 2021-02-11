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سياسة|سوريا

سوريا.. القوات الروسية تعلن إحباط هجوم صاروخي على قاعدة حميميم

طائرات روسية في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية (أسوشيتد برس)
طائرات روسية في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية (أسوشيتد برس)
11/2/2021

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا الأميرال فيتشيسلاف سيتكين أن وسائط الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية غربي سوريا، باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى.

وأوضح سيتكين أن وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة "المجموعات المسلحة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف أن الهجوم الذي حدث مساء الاثنين لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المعارضة السورية أن طائرة روسية انطلقت من قاعدة حميميم وقصفت معسكرا تابعا لفصيل الجبهة الوطنية للتحرير بريف إدلب الشمالي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، واعتبرت المعارضة أن الغارة تعد "خرقا واضحا ومستمرا" لاتفاق "خفض التصعيد".

وذكرت مصادر آنذاك أن فصائل المعارضة أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع قوات النظام والقوات الروسية في منطقة الدار الكبيرة جنوب إدلب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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