سوريا.. القوات الروسية تعلن إحباط هجوم صاروخي على قاعدة حميميم

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا الأميرال فيتشيسلاف سيتكين أن وسائط الدفاع الجوي الروسي نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية غربي سوريا، باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى.

وأوضح سيتكين أن وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة "المجموعات المسلحة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف أن الهجوم الذي حدث مساء الاثنين لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المعارضة السورية أن طائرة روسية انطلقت من قاعدة حميميم وقصفت معسكرا تابعا لفصيل الجبهة الوطنية للتحرير بريف إدلب الشمالي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، واعتبرت المعارضة أن الغارة تعد "خرقا واضحا ومستمرا" لاتفاق "خفض التصعيد".

وذكرت مصادر آنذاك أن فصائل المعارضة أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع قوات النظام والقوات الروسية في منطقة الدار الكبيرة جنوب إدلب.