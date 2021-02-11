زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينفي نبأ اعتقاله

ذكر تقرير أممي أن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي تم اعتقاله بمدينة الغَيضة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي

أصدر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقطع فيديو جديدا لزعيم التنظيم خالد باطرفي بعنوان "أميركا والأخذ الأليم"، نفى فيه صحة أنباء اعتقاله في عملية أمنية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار باطرفي في كلمته إلى حادثة اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، كما أشار إلى تصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات جراء جائحة كورونا بأكثر من 400 ألف وفاة، وهو الرقم الذي وصلت إليه أميركا بعد منتصف الشهر الماضي.

وكان تقريرٌ صادر عن الأمم المتحدة ذكر أن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي، المعروف باسم "أبو مقداد الكندي"، تم اعتقاله في مدينة الغَيضة بمحافظة المهرة شرقي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عملية أمنية أدت إلى مقتل نائبه سعد عاطف العُولقي.

وصدر التقرير عن لجنة العقوبات الدولية المعنية بتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

وأصبح باطرفي قائدا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قاسم الريمي في يناير/كانون الثاني 2020.