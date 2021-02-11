شارك عشرات الناشطين والمثقفين اليوم الخميس في جنازة الكاتب والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم بمنزله في ضاحية بيروت الجنوبية، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات مقتله ومحاسبة الضالعين باغتياله.

وبعد أسبوع من العثور عليه مقتولا بالرصاص جنوب البلاد، نظمت عائلة سليم اليوم مراسم تكريم لفقيدها في حديقة منزلها بمنطقة حارة حريك.

ووضعت العائلة لوحة رخامية وسط الحديقة تخليدا لذكرى سليم مرفقة ببيت شعر للمتنبي جاء فيه "وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم".

وحضر المراسم -التي شهدت دعاء وصلاة من علماء مسلمين ورجال دين مسيحيين- عدد من الدبلوماسيين الغربيين والأصدقاء، في غياب تمثيل رسمي (حكومي).

وكان سليم قد اُغتيل الخميس الماضي بـ 5 رصاصات، وعُثر على جثته في منطقة العدوسية جنوب البلاد.

سليم (58 عاما) باحث ومفكر عمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990) والتوعية بأهمية المواطنة والمساواة في بلد يعاني من انقسامات وصراعات سياسية وطائفية عميقة.

مواقف ومطالبات

وينتمي سليم إلى الطائفة الشيعية، لكنه كان من أشد المنتقدين لحزب الله القوة الشيعية والسياسية والعسكرية الأكبر في البلاد، والمدعوم من إيران.

ولم يمنعه ذلك من تحويل دار عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، إلى مقر لعمله ونشاطه ومركز جمعية "أمم" للتوثيق والأبحاث التي أسسها.

وقد ندد حزب الله بقتل سليم، لكن شقيقته أشارت إلى أنه قد يكون قُتل بسبب نشاطه المعارض للحزب.

وخلال مراسم تأبينه، طالب سفراء دول عدة أبرزها الولايات المتحدة بوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان.

وقالت السفيرة دوروثي شيا خلال مشاركتها بمراسم التكريم، في زيارة نادرة لدبلوماسي أميركي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاطبة عائلته "لقد سُلبتم وحُرمنا جميعنا من رجل عظيم، إنه فعل همجي، غير مقبول ولا يمكن أن يُغتفر".

وأضافت "كان شخصا لا يكل في مساعيه من أجل مصالحة الشعب اللبناني وتعزيز الحرية" مشددة على أن هذه الجهود "لن تُقمع بالخوف والعنف".

وتابعت السفيرة "ننضم إليكم في المطالبة بالمحاسبة عن هذه الجريمة المروعة".

الناشط السياسي سليم عرف بمواقفه المنتقدة لحزب الله (مواقع التواصل)

تحقيق شفاف

وشدد السفير الألماني أندرياس كيندل -خلال كلمة له- على وجوب عدم نسيان "ما حدث الأسبوع الماضي" مؤكدا "نريد ونحتاج إلى تحقيق شفاف وإلى وضع حد للإفلات من العقاب".

بدورها، أكدت السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتز على أهمية "المحاسبة" وقالت إن بلادها "خسرت صديقا" لكنها ستواصل دعم المشاريع التي عمل عليها.

وقد استعانت مراكز أبحاث عدة ومنظمات غير حكومية ودولية بخبرة سليم ومنشوراته نظرا لجرأته في تناول أكثر المواضيع حساسية. كما قدمت سفارات غربية عدة الدعم المالي لمشاريع توثيق ذاكرة الحرب والمفقودين.

وفي كلمة مقتضبة، حملت والدة سليم، الباحثة والصحفية المصرية سلمى مرشاق رفاق ابنها والشباب مسؤولية "بناء بلد يليق بكم وبلقمان" مضيفة "الحمل ثقيل عليكم جدا".

وقالت "لا تستخدموا إلا العقل والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد ولم يفدني أنا كأم، لقد ضيّع ابني".