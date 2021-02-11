بايدن أبلغ بيلوسي بوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وأكد أن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي، وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، والهادفة لتوفير 8 مليارات دولار لبناء الجدار.

وأبلغ بايدن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالقرار في رسالة موجهة، قائلا إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

وأعلن الرئيس كذلك عن مراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.

كما صدق مجلس النواب على مشروع قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومترا جديدا من السياج الحدودي، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي طلبه ترامب (5.7 مليارات).

وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية قضائية شرسة، وتقدّمت 16 ولاية بشكوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، وطعنت في هذا الإعلان.