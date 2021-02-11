البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك ويلغي حالة الطوارئ

بايدن أبلغ بيلوسي بوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وأكد أن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

ترامب وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوما لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك (رويترز)
ترامب وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوما لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك (رويترز)
11/2/2021

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي، وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، والهادفة لتوفير 8 مليارات دولار لبناء الجدار.

وأبلغ بايدن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالقرار في رسالة موجهة، قائلا إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

وأعلن الرئيس كذلك عن مراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان ترامب قد وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.

كما صدق مجلس النواب على مشروع قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومترا جديدا من السياج الحدودي، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي طلبه ترامب (5.7 مليارات).

وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية قضائية شرسة، وتقدّمت 16 ولاية بشكوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، وطعنت في هذا الإعلان.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

ترامب يجدد تلويحه ببناء الجدار وفرض عقوبات على المكسيك

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده ببناء الجدار الحدودي بين أميركا والمكسيك، وأكد على فرضه عقوبات اقتصادية على المكسيك ما لم توقف تدفق المهاجرين، ولوّح بفرض رسوم جمركية على السيارات القادمة من هناك إذ لم ينجح بإغلاق الحدود. تقرير: محمد الأحمد تاريخ البث: 2019/4/6

مع انتشار فيروس كورونا.. الحدود المكسيكية الأميركية شبه خالية

أغلقت الحكومة المكسيكية حدودها مع الولايات المتحدة بشكل جزئي مع السماح بدخول المقيمين وشاحنات البضائع والحالات الضرورية. وكانت الولايات المتحدة اتخذت قرارا مشابها، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. تقرير: حسان مسعود تاريخ البث: 2020/4/13

المزيد من سياسة

بينهم عرب.. توقيف 14 شخصا في ألمانيا والدانمارك بشبهة التحضير لهجوم إرهابي

عناصر من الشرطة الألمانية تطوق موقعا تعرض في وقت سابق لهجوم مسلح (الجزيرة)

نتنياهو يكلف رئيس مجلس الأمن القومي بمتابعة ملف إيران النووي مع إدارة بايدن

بن شابات كان قائدا للوفود الإسرائيلية إلى الدول العربية التي قررت التطبيع (رويترز)

نسوة بالسواد وبيت للمتنبي وسفيرة توجه رسائل.. مراسم غير تقليدية في تشييع الناشط اللبناني لقمان سليم

السفيرة الأميركية تلقي كلمة خلال مراسم تأبين الراحل لقمام سليم (الجزيرة)

وسط توتر متصاعد بين الطرفين.. روسيا: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عقوبات تهدد اقتصادنا

تصريحات لافروف تأتي بعد تلويح مسؤولين أوروبيين بفرض عقوبات جديدة على روسيا (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

تحول من نافع إلى ضار.. أصحاب أجهزة أندرويد مهددون من تطبيق يستخدمه الملايين

متجر "غوغل بلاي" حذف التطبيق بعد قيام مؤسسة مالوير بايتس بإخطار شركة لافابيرد (رويترز)

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

شاهد مليار عام من التاريخ الجيولوجي للأرض في 40 ثانية

حركة الصفائح دعمت الحياة على الأرض على مدى مليارات السنين (بيكساباي)

النصيري.. رحلة هداف من أزقة فاس إلى مقارعة ميسي ونجوم الليغا

النصيري سجل 13 هدفا في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم (غيتي)