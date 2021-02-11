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سياسة|ميانمار (بورما)

بايدن يعلن فرض عقوبات على قادة انقلاب ميانمار

بايدن قال إن انقلاب ميانمار يثير قلقا عميقا لدى بلاده (الأوروبية)
بايدن قال إن انقلاب ميانمار يثير قلقا عميقا لدى بلاده (الأوروبية)
10/2/2021

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته قررت فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار، وأي كيان مرتبط بهم.

وطالب بايدن -في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء- قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فورا عن القيادات الديمقراطية في البلاد، واصفا خطواتهم بأنها "هجوم على الديمقراطية"، و"مبعث قلق عميق" للولايات المتحدة.

وأضاف أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من أهداف العقوبات هذا الأسبوع، وستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.

وأعلن الرئيس الأميركي أن قادة الانقلاب سيمنعون من الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أموال حكومة ميانمار دون إغفال دعم الرعاية الصحية هناك.

وأطاح عسكر ميانمار تحت قيادة مين أونغ هلينغ بالزعيمة المدنية المنتخبة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي مطلع الشهر الجاري، وتم اعتقالها بدعوى تزوير انتخابات أجريت العام الماضي وفاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، بينما نفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.

وانتشرت اليوم احتجاجات في أنحاء متفرقة من ميانمار، وذلك بعد مظاهرات جرت أمس الثلاثاء وصفت بأنها أعنف احتجاج على الانقلاب.

وشارك الآلاف في الاحتجاجات بمدينة يانغون الرئيسية، وفي العاصمة نايبيداو نظم المئات من موظفي الحكومة مسيرة لدعم حملة العصيان المدني المتنامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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