اليمن.. مسيرة في تعز لإحياء الذكرى العاشرة للثورة وتجديد التمسك بمسارها

نظم الآلاف مسيرة في مدينة تعز اليمنية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح، ورفعوا لافتات تؤكد استمرار النضال والوقوف إلى جانب الجيش الوطني.

وجابت المسيرة شوارع تعز، حيث ردد المشاركون شعارات تظهر دعمهم للجيش الوطني من أجل استعادة مؤسسات الدولة كافة وبناء اليمن، على حد تعبيرهم.

ورفع المشاركون لافتات تذكر بالثورة والمصير الذي آلت إليه بدءا من عام 2014، أي تاريخ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، وما تلا ذلك من مواجهات لا تزال مستمرة حتى اليوم.

مجلس شباب الثورة السلمية يوقد شعلة الذكرى العاشرة للثورة في تعز (مواقع التواصل)

وكانت الاحتفالات بذكرى الثورة انطلقت مساء أمس الأربعاء، حيث أطلقت الألعاب النارية في سماء تعز في أجواء احتفالية صاخبة، كما أوقد مجلس شباب الثورة السلمية شعلة الذكرى العاشرة للثورة اليمنية وسط حشود من الأهالي عند قلعة القاهرة التاريخية.