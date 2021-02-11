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سياسة|السعودية

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي نحو قاعدة الملك خالد والتحالف يؤكد اعتراضه وتدميره

مسلحون من جماعة الحوثي في صنعاء (الأوروبية)
مسلحون من جماعة الحوثي في صنعاء (الأوروبية)
11/2/2021

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم أطلقت صاروخا باليستيا نحو مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية، في حين أعلن الإعلام السعودي اعتراض الصاروخ وتدميره.

وذكر سريع -في تغريدة على تويتر مساء اليوم الخميس- أنه تم إطلاق "صاروخ باليستي مناسب لم يكشف عنه بعد" وأضاف "كانت الإصابة دقيقة".

وتابع "يأتي هذا الاستهداف ردا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على بلدنا".

وقبل قليل من ذلك البيان، نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف السعودي الإماراتي قوله إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية نحو خميس مشيط.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم أحبطت هجوما بطائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون صوب المدينة نفسها.

وقد أعلن الحوثيون أمس أنهم نفذوا هجوما على مرابض طائرات حربية في مطار أبها جنوبي السعودية بواسطة طائرات مسيرة، في حين نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف القول إن الهجوم أدى إلى حريق في طائرة مدنية وتمت السيطرة عليه.

وتأتي هذه التطورات العسكرية بالتزامن مع جهود تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيجاد سبل لإيقاف الحرب في اليمن، وخاصة بعدما أعلنت نيتها رفع جماعة الحوثي من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف السعودي الإماراتي نفذ 25 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد صعدت خلال الأيام الماضية هجومها على مأرب بالصواريخ والمقذوفات.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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