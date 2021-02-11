وقع الهجوم الجديد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية كانت رابضة بمطار أبها الدولي بالسعودية اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين.

هاجم الحوثيون اليوم الخميس الأراضي المملكة السعودية بطائرة مسيرة بعد ساعات على استهداف مطار في جنوبي المملكة في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأفاد التلفزيون السعودي بأن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، اعترض ودمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب منطقة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الطائرة أُطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لضرب أهداف مدنية ومدنيين.

ووقع الهجوم الجديد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية كانت رابضة بمطار أبها الدولي بالسعودية اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين.

إدانة أميركية وأممية

وقد دان البيت الأبيض الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحوثيين يظهرون رغبة مستمرة في إطالة الحرب من خلال مواصلة شن الهجمات على السعودية.

كما دانت الخارجية الأميركية الهجوم على مطار أبها، واتهمت الحوثيين بالسعي لإطالة الحرب في اليمن "عبر مهاجمتهم السعودية وتعريض المدنيين للخطر".

وأكد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس التزام بلاده بمساعدة السعودية في دفاعها عن أراضيها. كما شدد على مضي واشنطن في مسعاها لتحقيق السلام لليمنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تدين "الهجوم الحوثي الذي أدى إلى تدمير طائرة مدنية في مطار أبها الدولي في السعودية"، مشيرا إلى أنه "تزامن مع أول زيارة للمنطقة يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص ليندركينغ ضمن جهوده لتحقيق سلام دائم في اليمن يرفع عن اليمنيين معاناتهم".

وفي رده على سؤال لمراسل الجزيرة، حذر نيد برايس الحوثيين من أن إزالتهم من لائحة الإرهاب لا تعني أن بلده ستخفف الضغوط على الجماعة، مضيفا أن واشنطن لن تتهاون مع سلوك الحوثيين وممارساتهم، أو تسمح لهم بالإفلات من المحاسبة على استمرارهم في ممارساتهم المستهجنة، وفق تعبيره.

وضمن ردود الفعل أيضا، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة البالغ إزاء استهداف الحوثيين مطار أبها في السعودية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنى التحتية.

مباحثات هاتفية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن توصل مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى نهج دبلوماسي لتسوية سياسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن في الرياض.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير الأميركي ناقش هاتفيا مع نظيره السعودي الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن عبر التفاوض وتعزيز دفاعات السعودية.

وقال بلينكن -عبر حسابه في موقع تويتر- إن السعودية شريك أمني مهم لواشنطن، وإن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يهاجم فيه الحوثيون المملكة، في إشارة إلى استهدافهم مطار أبها جنوبي السعودية أمس الأربعاء.

وأكد بلينكن التزام واشنطن بتعزيز الدفاعات السعودية، وإيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن.

كما التقى أمس الأربعاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي المبعوثَين إلى اليمن الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيموثي ليندركينغ.

وقالت مجلة فورين بوليسي إن الأخير يحمل رسالة عاجلة بشأن سعي إدارة بايدن لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضفات أن المبعوث سيشرح للمملكة سبب قطع الولايات المتحدة الدعم عن التحالف الذي تقوده السعودية.

مشروع قرار أوروبي

وفي السياق، حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن اليمن، والذي سيتم التصويت عليه الخميس.

ويدعو مشروع القرار إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، كما يؤكد ألا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب.

كما يدين أعمال العنف الجارية في البلاد منذ 2015، والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لدفع العملية السياسية.

وطالبت مسودة القرار الاتحادَ الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

وخلفت الحرب في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفعت نحو 80% من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.