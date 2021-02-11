صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن لتسهيل الحوار السياسي بين أطراف النزاع، في الوقت الذي بحث فيه المبعوث الأميركي مع الرئيس اليمني الوصول لتسوية سياسية، وذلك في خضم زخم دولي داعم لإنهاء الحرب.

ويؤكد القرار الأوروبي ألا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب، كما يدين أعمال العنف في البلاد منذ 2015 والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية، كما يطالب الاتحادَ الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

وفي الأثناء، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي استقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ‏ في مقرّ إقامته بالرياض، لبحث مساعي إحلال السلام في البلاد.

ونقلت الوكالة عن ليندركينغ قوله إنه يتفق مع هادي في وصفه للدور الإيراني في اليمن بأنه سلبي، وأضاف المبعوث الأميركي أنه سيعمل على إحلال السلام بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ونقلت السفارة الأميركية في اليمن عن ليندركينغ قوله لوزير الخارجية اليمني "هدفنا الأساسي هو جمع الأطراف معا بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص، من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات تنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني".

وفي السياق ذاته، أكد غريفيث أن هناك فرصة تتمثل في وجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنِّزاع، من أجل الوصول إلى سلام يلبي تطلّعات الشعب اليمني.

وشدد غريفيث -في بيان أصدره مكتبه في ختام زيارة إلى السعودية- على ضرورة اتخاذ الإجراءات المباشرة للحيلولة دون ازدياد تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.

وأشار المبعوث الأممي إلى ارتفاع وتيرة الأعمال العسكرية واستمرار المخاطر التي تهدد حياة اليمنيين.

من جهته، اعتبر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام -في تغريدة على تويتر- أن المواقف الداعية لوقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وحظر بيع الأسلحة لما وصفها بدول العدوان وإنهاء الوجود الأجنبي في اليمن، هي جميعها مواقف إيجابية وداعمة للحل السياسي في البلاد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عيّن الدبلوماسي الأميركي المخضرم ليندركينغ مبعوثا خاصا للشأن اليمني الأسبوع الماضي.

وأعلنت واشنطن أيضا إنهاء دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وتقود السعودية تحالفا تدخل في اليمن عام 2015 لدعم قوات الحكومة في قتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويسعى مسؤولو الأمم المتحدة لإحياء محادثات السلام وإنهاء الحرب التي تقول المنظمة الدولية إنها سببت أكبر أزمة إنسانية في العالم.