مناورات الجيش الإسرائيلي تأتي متزامنة مع نشر التقرير السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، والذي لم يستبعد شن إسرائيل ضربة استباقية ضد مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات خاطفة على الحدود مع لبنان تحت اسم عاصفة البرق، حاكت اندلاع مواجهة جديدة مع حزب الله اللبناني، وذلك بالتزامن مع نشر تقرير عسكري لا يستبعد قيام إسرائيل بضربة عسكرية ضد صواريخ للحزب.

واختبرت المناورات استعداد القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية لأي تدهور أمني قد يحدث.

وجاءت هذه المناورات بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي لم يستبعد قيام إسرائيل بضربة استباقية ضد مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

انتهاء تمرين #عاصفة_البرق والاعلان عن جهوزية قوات فرقة الجليل للسيناريوهات "أيام قتالية" مع الأخذ في الاعتبار العبر من أحداث عسكرية وقعت في الصيف الأخير على الحدود اللبنانية كما تم تحديد الخطط العملية في مواجهة أيام قتالية بالاضافة الى التدرب على العمل المشترك بين مختلف التشكيلات pic.twitter.com/G7gBtyxLTd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 10, 2021

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان بدفع ثمن باهظ إذا ما فتحت جبهة من أراضيه.

وفي أول الشهر الجاري، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحا أنها باتت في عهدة مقاتليه، وفي وقت لاحق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وتعيش إسرائيل ولبنان حالة حرب رسميا، وهناك توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله.