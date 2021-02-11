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سياسة|لبنان

إسرائيل تنهي مناورات تحاكي مواجهة مع حزب الله وتقرير لا يستبعد ضرب صواريخ للحزب

مناورات الجيش الإسرائيلي تأتي متزامنة مع نشر التقرير السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، والذي لم يستبعد شن إسرائيل ضربة استباقية ضد مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

توترات عسكرية مستمرة بين إسرائيل ولبنان على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله (الجزيرة)
توترات عسكرية مستمرة بين إسرائيل ولبنان على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله (الجزيرة)
11/2/2021

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات خاطفة على الحدود مع لبنان تحت اسم عاصفة البرق، حاكت اندلاع مواجهة جديدة مع حزب الله اللبناني، وذلك بالتزامن مع نشر تقرير عسكري لا يستبعد قيام إسرائيل بضربة عسكرية ضد صواريخ للحزب.

واختبرت المناورات استعداد القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية لأي تدهور أمني قد يحدث.

وجاءت هذه المناورات بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي لم يستبعد قيام إسرائيل بضربة استباقية ضد مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد لبنان بدفع ثمن باهظ إذا ما فتحت جبهة من أراضيه.

وفي أول الشهر الجاري، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحا أنها باتت في عهدة مقاتليه، وفي وقت لاحق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وتعيش إسرائيل ولبنان حالة حرب رسميا، وهناك توترات متكررة على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله.

المصدر : الجزيرة

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