البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

عشرات الأعضاء في الحزب الجمهوري يبحثون الانشقاق وتشكيل حزب جديد بعيدا عن ترامب

رويترز: معظم القادة الجمهوريين يظلون موالين لدونالد ترامب، ولكن آخرين يتطلعون إلى قيادة جديدة للحزب الجمهوري

ترامب لا يزال يحظى بنفوذ كبير في الحزب الجمهوري رغم الانتقادات التي تعرض لها من داخل الحزب عقب اقتحام الكونغرس (رويترز)
ترامب لا يزال يحظى بنفوذ كبير في الحزب الجمهوري رغم الانتقادات التي تعرض لها من داخل الحزب عقب اقتحام الكونغرس (رويترز)
11/2/2021

نقلت وكالة رويترز عن أعضاء في الحزب الجمهوري أن عشرات المسؤولين الجمهوريين السابقين يجرون محادثات للانشقاق وتشكيل حزب يتبنى مواقف يمين الوسط، وذلك لاعتقادهم أن الحزب عجز عن التصدي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاولاته لتقويض الديمقراطية الأميركية.

وقالت الوكالة إن أكثر من 120 جمهوريا، بينهم مسؤولون في إدارات رونالد ريغان وجورج بوش الأب والابن وفي إدارة ترامب، فضلا عن سفراء سابقين، أجروا لقاء عبر منصة زوم (Zoom) يوم الجمعة الماضي لمناقشة الفكرة.

ونقلت عن إيفان مكمولين، الذي كان كبير مديري السياسات في مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب وخاض الانتخابات كمستقل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والذي شارك في المحادثة، أن مسؤولين سابقين قلقون بشأن قبضة ترامب على الجمهوريين والمنعطف الذي اتخذه الحزب.

وتركز المحادثات بين هؤلاء المسؤولين الجمهوريين على الخلاف الواسع داخل الحزب بشأن مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت الوكالة أن من بين المشاركين في النقاش عضو الكونغرس الجمهوري السابق تشارلي دنت، و3 مسؤولين كبار في وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس السابق.

وأشارت إلى أن معظم قادة الجمهوريين يظلون موالين لترامب، ولكن آخرين يتطلعون إلى قيادة جديدة للحزب الجمهوري.

الانفصال عن ترامب
ووفقا لوكالة رويترز، فإن النقاشات الجارية تسلط الضوء على الخلاف الواسع داخل الحزب حول مزاعم ترامب الكاذبة بتزوير الانتخابات والاقتحام الدامي للكونغرس الذي اتهم الرئيس السابق بالتحريض عليه، مما استدعى محاكمته برلمانيا للمرة الثانية.

وبعد اقتحام الكونغرس، تعالت أصوات في أوساط الجمهوريين تنادي بالانفصال عن ترامب، ومع ذلك لا يزال نفوذ الأخير قويا في الحزب الجمهوري.

وكانت النائبة الجمهورية من ولاية كارولينا الجنوبية نانسي مايس قالت الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) الإخبارية إن الرئيس ترامب "شوه إرثه، وليس له مستقبل في الحزب الجمهوري".

واعتبرت مايس أن أنه "قضى على كل شيء جيد قام به، ويجب على الحزب الآن أن ينفصل عنه".

والشهر الماضي أيضا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مساعديه إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد؛ من أجل استمرار نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه، مشيرة إلى أنه يريد تسمية الحزب الجديد "الحزب القومي".

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

خلال استقباله نظيره التركي.. وزير الخارجية القطري: الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي للأزمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية القطري والتركي (الجزيرة)

هجمات الحوثيين.. التحالف يعترض مسيرة جديدة واشنطن تندد وتلتزم بدعم دفاعات السعودية ومشروع أوروبي بشأن اليمن

السودان.. إعلان الطوارئ في 7 ولايات بعد احتجاجات عنيفة وتوجيهات لملاحقة ناشطين بحزب المؤتمر الوطني المنحل

مظاهرة خرجت بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي في ذكرى اندلاع الثورة (وكالة الأناضول)

النووي الإيراني.. روحاني يطالب بايدن بالتراجع عن سياسات ترامب وروسيا مستاءة من بدء طهران إنتاج اليورانيوم

مجسمات صواريخ وشعارات ضد أميركا رفعت أمس في طهران خلال احتفال بذكرى الثورة الإيرانية (رويترز)
الأكثر قراءة

سقوط الفاو.. العراقيون تعرضوا للخديعة وسقط منهم آلاف القتلى على يد القوات الإيرانية

جنود إيرانيون يحتفون بالسيطرة على إحدى مناطق جنوب العراق (الفرنسية)

اغتيال العالم النووي الإيراني.. صحيفة يهودية تكشف تفاصيل عن السلاح والجهة التي نفذته

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الأناضول)

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

بعد مصافحتهما أبو تريكة.. الفيفا يستبعد الشحات وكهربا من بعثة الأهلي بمونديال الأندية

أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (الأناضول)